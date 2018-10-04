Письма сгорели, газовые баллоны уцелели: в Рыбнице вспыхнули 2 автомобиля с почтой, пожарные избежали взрывов

Возгорание двух служебных автомобилей произошло сегодня ранним утром в гараже на территории предприятия «Рыбницкая почта».

По данным МВД Приднестровья, пожарную службу вызвал охранник предприятия. Спасателям удалось не допустить распространение пламени с «Нивы» на соседний транспорт. Также с горящей машины они успели снять два газовых баллона, предотвратив их взрыв.

Один автомобиль восстановлению не подлежит. У другого (марки «УАЗ-469») повреждено лобовое стекло, оплавилась крыша со съёмным брезентовым тентом.

Причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб составил 50 000 приднестровских рублей. По данному факту проводится разбирательство.