Писатель и историк Валерий Ганичев: «Русофобии бояться не надо»

«Русская классика даёт нашему обществу представления о морали, духовности, нравственных ценностях. Объединение страны начинается именно через слово», – считает писатель.

Валерий Ганичев, председатель правления Союза писателей России, в 2017 г. стал лауреатом премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность» за создание высокохудожественных литературных образов, увековечивающих примеры служения вере и Отечеству.

Досье Валерий Ганичев родился в 1933 году в Новгородской области. Окончил исторический факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко. Автор таких работ, как «Наследники», «Росс непобедимый: исторические повествования», «Ушаков». С 1994 г. – председатель правления Союза писателей России. В 2001 г. успешно способствовал канонизации Фёдора Ушакова.

Времена лжи и клеветы

Сергей Грачёв, «АиФ»: Валерий Николаевич, вопрос к вам как к историку: сегодня в книжных магазинах появились целые отделы псевдоисторической литературы. С претензией на достоверность публикуют немыслимое количество полной ахинеи. Что это за явление такое?

Валерий Ганичев: Искажение истории – это постоянный процесс. Каждая власть, система по-своему рассматривает и оценивает исторические события. Но раньше хотя бы ссылались на каких-то авторитетных экспертов, а сейчас любой может объявить себя специалистом и претендовать на истину в последней инстанции или авторство в сенсационном открытии. Но я как историк знаю: для подобных открытий требуются десятки лет кропотливой работы.

– У вас нет ощущения, что история сегодня стала одним из тех факторов, которые разоб­щают наше общество?

– Конечно, есть. Хотя, по большому счёту, история должна как раз объединять, цементировать общество. Но этого не происходит, поскольку опираться на исторические знания, на факты для многих стало необязательным. Появился железный аргумент: «А я вижу и понимаю эти события так!» Да мало ли как ты хочешь это видеть! Надо знать, что и как было в действительности. Если так будет продолжаться и дальше, то история в конечном итоге будет создавать ещё более фундаментальные неприятности для страны.

Но вообще то, о чём мы говорим, – это не новая проблема. Например, в советские годы был такой известный писатель-перебежчик Виктор Суворов. Он заявлял, что западная цивилизация в лице Гитлера спасала Россию от большевизма. Ну это не просто ахинея, а ложь и клевета! Это абсолютное извращение фактов, которые, казалось бы, очевидны для всех. Но и тогда находились те, кто принимал его точку зрения.

– В одном из интервью вы сказали, что, когда в 1937 г. стали многомиллионными тиражами издавать классические произведения, через слово начало происходить объединение страны. А сегодня что-то единит нас подобным образом?

– Русская классика в самом широком смысле этого понятия действительно давала тогда обществу представления о морали, духовности, нравственных ценностях. Да она и сейчас продолжает нас объединять, в этом смысле её духовно-культурная роль не изменилась. Помню, в советское время был период, когда происходил отказ от произведений Шолохова, Твардовского, Маяковского. Но время всё расставило на свои места. Отказываясь от советских классиков, мы вычёркиваем важные вехи нашей истории, теряем ориентиры.

– Но вы согласны, что сегодня литература в нашей жизни играет роль значительно меньшую, чем, скажем, в советское время?

– Увы, это так. Роль литературы сейчас ослаблена в силу разных причин, в том числе экономических, социальных. Но я верю, что книга вновь займёт важное место в нашей жизни.

Служить и побеждать

– Не могу не затронуть тему Украины, с которой вас очень много связывает. По вашим ощущениям, примирение с Россией в обозримом будущем возможно?

– Я очень хочу верить в то, что примирение произойдёт уже в недалёком будущем. Оно стратегически необходимо и для русского, и для украинского общества. Путин в ходе недавней пресс-конференции сказал по поводу Украины: «Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ». И он в этом совершенно прав. Равно как прав и в том, что Украина имеет много замечательного своеобразия. Прав был и Гоголь, говоря о том, что и русскому, и украинскому народу дана великая сила и благодаря ей наши народы укрепляют друг друга.

Я в своё время занимался очень подробным изучением истории XVIII в. и хорошо знаю, как появилась, например, Новороссия. Эти земли заселяли преимущественно русские люди. И если бы украинская власть учила историю, возможно, проблем было бы сегодня меньше.

– В числе этих проблем своё место прочно заняла русофобия. Но так ли она распространена, как нам это очень часто преподносят с экранов телевизоров?

– Надо понимать, что русофобия, опять-таки, существовала всегда, просто в определённые моменты истории она то обострялась, то спадала. Как только отношения России с западным миром накалялись, всегда появлялись отъявленные русофобы. Вспомните, к примеру, маркиза Астольфа де Кюстина, жившего в XIX в. Посетив Россию, он показал всему миру нашу страну как унылое, безнадёжно отсталое, дремучее государство. И его до сих пор переиздают на Западе всякий раз, как обостряются антироссийские настроения. Да что там на Западе – и в России находятся те, кто считает нужным переиздавать его на русском языке. Так что русофобия была, есть и будет. И не надо её бояться. Её надо преодолевать.

Пятая колонна существовала всегда

– Антироссийские настроения внутри страны тоже существуют? Или разговоры о пятой колонне – пропагандистский трюк?

– А почему вы сомневаетесь в её существовании? Пятая колонна существовала и в дореволюционной России, и в советский период. Перебежчики найдутся всегда и во всех странах. Люди отступают от своих принципов, предают, разру­шают.

Сегодня сложно поверить, но даже в советское время проповедовать патриотические взгляды было порой нелегко. Находилось немало тех, кто истинных патриотов обвинял в измене мировой революции, в классовой ненависти. И благодаря вот таким людям в общественное сознание внедрялись идеи о том, что Советский Союз, например, это тюрьма народов. Так что пятая колонна – явление не новое, и к этому надо относиться спокойно. Но его, как и русофобию, надо методично преодолевать. Преодолевать качест­вом своей работы, своим служением. В этом смысле для меня самым ярким примером является адмирал Фёдор Ушаков, изучению жизни и деяний которого я посвятил практически всю свою жизнь. Он был не только великим флотоводцем – 43 победные кампании и ни одного поражения, – но и тонким политиком, создавшим первое свободное от турок греческое государство Ионических островов. Он взял Неаполь, взял Рим, освободив их от безбожных якобинцев. И Ушаков не просто возглавлял некие крестовые походы, но вёл православную освободительную войну. И всегда поступал как воин-христианин, не проливал понапрасну кровь – ни своих подопечных, ни врагов, если они попадали к нему в плен. Вот на таких героев нашей истории и стоит ориентироваться, брать с них пример.