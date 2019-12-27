Пиротехника без документов на 21 тысячу леев изъята полицейскими в Кишинёве (ВИДЕО)

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Офицеры Инспектората полиции сектора Центр в сотрудничестве с представителями администрации МП «Центральный рынок» провели мероприятия по борьбе с незаконной торговлей пиротехническими изделиями на территории, прилегающей к рынку.

Таким образом, полицейские поймали двух мужчин в возрасте 24 и 33 лет, которые продавали пиротехнику на улицах М. Варлаам и Тигина, и изъяли у них товар на общую стоимость в размере 21 000 леев. Меры были предприняты для того, чтобы защитить потребителей и предотвратить трагедии, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В обоих случаях мужчины незаконно продавали товар. Так, они не смогли предъявить полицейским документы, подтверждающие происхождение и качество пиротехнических изделий. На их имена были заполнены протоколы об административных нарушениях, которые предусматривают штрафы в размере от 3 000 до 4 000 леев. Пиротехника была изъята и направлена на экспертизу.

В связи с этим полиция рекомендует потребителям покупать подобные товары только в официальных магазинах. Кроме того, правоохранители советуют следовать инструкциям, указанным на упаковках, чтобы избежать каких-либо инцидентов.