Пир во время чумы: правительство потратит 670 тысяч леев на вазы (DOC)

Восемь гранитных объектов планируется установить на ступеньках у здания.

Об этом свидетельствует тендер на закупку, опубликованный сайтом Jurnal de Chişinău. Согласно документу, вазы должны быть доставлены заказчику до 25 декабря текущего года.

По информации издания, одна такая ваза стоит около 84 тысяч леев, что в сумме составляет 672 тысячи леев.

Стоит отметить, что ранее стало известно о намерении исполнительного органа закупить для комнаты отдыха кожаные кресла, мебель и цветы на общую сумму полмиллиона леев.

Также в конце октября также начались работы по ремонту входа в здание правительства со стороны улицы Пушкина. На это будут использованы средства, выделяемые ежегодно из госбюджета на содержание здания правительства, всего — более 3,5 млн леев.

Правительство потратит 670 тысяч леев на вазы by Михаил Ахремцев on Scribd