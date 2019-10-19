Пилотный проект по считыванию штрих-кода запустят в день выборов на участках на Ботанике

Пилотный проект по считыванию штрих-кода запустят в день выборов на участках на Ботанике

В воскресенье будет проведен пилотный проект по проверке системы идентификации избирателей на участках для голосования с помощью считывателей штрих-кода. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. 

Проект будет реализован на избирательных участках №1-70 в секторе Ботаника. Он будет способствовать автоматизации введения IDNP избирателя в приложение “Явка на выборах”.

Напомним, завтра, 20 октября, пройдут всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы по некоторым одномандатным округам.

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