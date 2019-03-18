Пилипецкая: Давайте сожмем руку в кулак и будем готовы защитить нашу страну, историю и детей! (ВИДЕО)

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Вот уже 75 лет мы живем мирно. Все эти годы мы благодарим и низко кланяемся тем людям, которые освобождали нас от фашистов. Об этом в рамках празднования годовщины освобождения Сорок от фашистской оккупации заявила избранный депутат ПСРМ Алла Пилипецкая.

– В истории есть такие события, над которыми не властно ни время, ни переменчивое людское мнение. Одно из таких событий – освобождение нашего города от немецко-фашистских оккупантов. И как бы ни старались сегодня переписать историю, она будет в наших сердцах и памяти, – сказала она.

Пилипецкая также отметила, что “наши отцы и деды плечом к плечу освобождали нашу страну, и не спрашивали друг друга, какой они национальности. У них была одна цель – победить”.

– Тема Великой Отечественной войны для меня – святое. Мой дед, к сожалению, не дожил до сегодняшних дней, но он дошел до Берлина. Он был ранен в руку и после ранения держал ее постоянно в кулаке. Однажды я подошла к нему и спросила: “Дедушка, почему ты постоянно держишь руку в кулаке?”. А он посмотрел на меня и ответил: “Для того, чтобы защищать тебя, моя внученька”. Так давайте мы сожмем руку в кулак и будем готовы защищать нашу страну, нашу историю и наших детей, – призвала она.