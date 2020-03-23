Пикники и прогулки во время пандемии: некоторые граждане проявляют беспечность, грубо нарушая карантин

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В то время как власти страны призывают по возможности оставаться дома, некоторые жители проявляют преступную беспечность, выходя на пикники и прогулки. Нарушителей, конечно, меньше по сравнению с предыдущей неделей, но отдельные граждане всё же не осознают опасность, поэтому власти решили увеличить число полицейских и карабинеров, контролирующих ситуацию в общественных местах.

Некоторые магазины и аптеки применили ограничения для покупателей. Так, в отдельные супермаркеты впускают только по 30 человек, а те, кто ждёт на улице, должны соблюдать дистанцию не меньше одного метра. Но и это правило соблюдают отнюдь не все экономические агенты, передаёт trm.md.

Стоит отметить, что доступ к детским и спортивным площадкам был закрыт. По данным примарии Кишинёва, общественный транспорт, остановки, площадки и подъезды ежедневно дезинфицируются.

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