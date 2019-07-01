Петля затягивалась всё туже: Цырдя о влиянии международной обстановки на падение режима Плахотнюка

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Многие граждане задаются вопросом: а почему Плахотнюк не пал в январе 2016, когда 3 партии сплотились против него?

Ответ на поверхности. Присоединение Крыма к России в 2014 году заложило основу для серьезной политической войны Запада с Россией. Это и санкции, и война в Донбассе, и война в Сирии, Йемене и т.д.

На этом фоне, благодаря мощному лобби в Румынии и Украине, Плахотнюку удалось убедить Запад в своей незаменимости в обеспечении стабильности и прикрытия тыла Украины.

Но уже в 2018 ситуация изменилась. Все эти конфликты изрядно вымотали силы великих держав. Санкции стали наносить вред самому ЕС, затрудняли серьезные проекты типа “Северный Поток-2”, лишали ПАСЕ эффективности.

Первым звоночком для Плахотнюка стала смена посла США Д. Петтита на более молодого и энергичного Д. Хогана (31 октября 2018 г.).

18 апреля 2019 года в США появился доклад спецпрокурора Р. Мюллера, посвящённого итогам расследования российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Из отчёта следует, что «…сговора с Россией нет, препятствования правосудию нет». Д. Трамп назвал день опубликования отчёта хорошим днём!

Это развязало ему руки в борьбе с «глубинным государством» (deep state), к которому был причастен В. Плахотнюк и некоторые «враги Трампа из окружения В. Зеленского» (И. Коломойский, Г. Боголюбов и другие, кто поддерживал Х. Клинтон на выборах 2016 г.). Об этом ясно заявил адвокат Трампа Р. Джулиани (15 мая 2019 года).

23 августа 2018 г. в Женеве, 22 октября 2018 г. в Москве, 30 мая 2019 г. в Израиле состоялись встречи секретаря Совбеза РФ Н. Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Д. Болтона.

По данным телеграм-канала «Незыгарь», «Секретарь Совбеза Н. Патрушев координировал с Д. Болтоном урегулирование межмолдавского диалога, в результате которого Москва-Вашингтон-Брюссель поддержали свержение Плахотнюка».

14 мая 2019 г. в Сочи прошли переговоры госсекретаря США М. Помпео с президентом России В. Путиным. Любопытная деталь: во встрече участвовали глава МИД России С. Лавров и директор Службы внешней разведки С. Нарышкин.

Однако позже произошли серьёзные потрясения. Видимо, наметилась большая сделка Путина-Трампа по зачистке поля от привязанных к прежней администрации олигархических элит…

Случайно или нет, но 27 мая был арестован ключевой союзник Плахотнюка, лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии Л. Драгня. Он получил 3 года и 6 месяцев тюрьмы.

27 июня экс-президента Киргизии А. Атамбаева лишили неприкосновенности! Он будет арестован за «киргизский ландромат». А ведь он работал с Шором и Плахотнюком по дьюти-фри в Оше, Манасе и Иркештаме, не так ли?

Ранее, 21 апреля 2019 г., П. Порошенко, бизнес-партнёр и один из главных лоббистов В. Плахотнюка на Западе, с треском проиграл президентские выборы.

Позиция ДПМ и лично Плахотнюка заметно ослабла. Петля затягивалась всё туже.

А вот ещё одна случайность. 3 июня Молдову одновременно посетили спецпредставитель РФ Д. Козак, еврокомиссар по расширению Й. Хан и директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Б. Фреден!

Все они встречались с ДПМ, ПСРМ, блоком ACUM и президентом страны….