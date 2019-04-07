Песни военных лет спели в Рышканах (ФОТО)

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По всей стране активно проходят мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Республики Молдова и к предстоящему Дню Победы. Не остались в стороне и жители Рышкан. Там, по инициативе Партии социалистов, состоялся концерт “Песни военных лет”.

На мероприятии присутствовал депутат ПСРМ Владимир Миздренко, который поприветствовал идею проведения концерта и активное участие в нем молодежи.

– Радует, что наша молодежь так ответственно относится к этому святому празднику. Огромное спасибо местным талантам, танцевальному коллективу, коллегам ПСРМ, поварам полевой кухни – вы все были сегодня прекрасны. Помним, есть дух Победы в нас, значит, будем жить! – отметил социалист.