Песков подтвердил, что Додон и Путин встретятся на следующей неделе

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Главы государств проведут беседу в Москве на следующей неделе. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

– Действительно, на следующей неделе готовятся контакты с президентом Додоном, – сказал он.

Песков также отметил, что между Додоном и Путиным “идет постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействия всегда на повестке дня”, пишет ТАСС.

Ранее Игорь Додон рассказал, что собирается обсудить со своим российским коллегой.