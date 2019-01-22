Песков подтвердил, что Додон и Путин встретятся на следующей неделе

Песков подтвердил, что Додон и Путин встретятся на следующей неделе

Главы государств проведут беседу в Москве на следующей неделе. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

– Действительно, на следующей неделе готовятся контакты с президентом Додоном, – сказал он. 

Песков также отметил, что между Додоном и Путиным “идет постоянное общение, многие вопросы, в том числе торгово-экономического взаимодействия всегда на повестке дня”, пишет ТАСС.

Ранее Игорь Додон рассказал, что собирается обсудить со своим российским коллегой.

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