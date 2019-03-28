Пешеход-нарушитель часто становится причиной ДТП: какие правила должны знать те, кто передвигается на своих двоих

Несомненно, водитель обязан пропустить пешехода на «зебре». Тем не менее несоблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов – одна из самых частых причин ДТП.
В связи с этим Полиция Республики Молдова напоминает, что пешеходам запрещается:
- переходить дорогу, когда приближается автомобиль с приоритетным режимом движения (скорая помощь, полиция, пожарная машина) с включёнными проблесковыми маячками или звуковым сопровождением;
- переходить проезжую часть перед или за общественным транспортом;
- переходить дорогу в неположенном месте.
Кроме этого, правоохранители рекомендуют:
- стараться избегать нахождения на проезжей части в тёмное время суток и в условиях низкой видимости;
- прежде чем ступать на проезжую часть удостовериться в своей безопасности;
- вытащить наушники, не смотреть в телефон, слезть с велосипеда, взять ребёнка за руку;
- внимательно следить за реакцией водителя, который должен уступить дорогу;
- убедиться, что водитель вас заметил и собирается пропустить;
- не подвергать свою жизнь опасности.
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