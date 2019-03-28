Пешеход-нарушитель часто становится причиной ДТП: какие правила должны знать те, кто передвигается на своих двоих

Пешеход-нарушитель часто становится причиной ДТП: какие правила должны знать те, кто передвигается на своих двоих

Несомненно, водитель обязан пропустить пешехода на «зебре». Тем не менее несоблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов – одна из самых частых причин ДТП.

В связи с этим Полиция Республики Молдова напоминает, что пешеходам запрещается:

  • переходить дорогу, когда приближается автомобиль с приоритетным режимом движения (скорая помощь, полиция, пожарная машина) с включёнными проблесковыми маячками или звуковым сопровождением;
  • переходить проезжую часть перед или за общественным транспортом;
  • переходить дорогу в неположенном месте.

Кроме этого, правоохранители рекомендуют:

  • стараться избегать нахождения на проезжей части в тёмное время суток и в условиях низкой видимости;
  • прежде чем ступать на проезжую часть удостовериться в своей безопасности;
  • вытащить наушники, не смотреть в телефон, слезть с велосипеда, взять ребёнка за руку;
  • внимательно следить за реакцией водителя, который должен уступить дорогу;
  • убедиться, что водитель вас заметил и собирается пропустить;
  • не подвергать свою жизнь опасности.
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