Пешеход-нарушитель часто становится причиной ДТП: какие правила должны знать те, кто передвигается на своих двоих

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Несомненно, водитель обязан пропустить пешехода на «зебре». Тем не менее несоблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов – одна из самых частых причин ДТП.

В связи с этим Полиция Республики Молдова напоминает, что пешеходам запрещается:

переходить дорогу, когда приближается автомобиль с приоритетным режимом движения (скорая помощь, полиция, пожарная машина) с включёнными проблесковыми маячками или звуковым сопровождением;

переходить проезжую часть перед или за общественным транспортом;

переходить дорогу в неположенном месте.

Кроме этого, правоохранители рекомендуют:

стараться избегать нахождения на проезжей части в тёмное время суток и в условиях низкой видимости;

прежде чем ступать на проезжую часть удостовериться в своей безопасности;

вытащить наушники, не смотреть в телефон, слезть с велосипеда, взять ребёнка за руку;

внимательно следить за реакцией водителя, который должен уступить дорогу;

убедиться, что водитель вас заметил и собирается пропустить;

не подвергать свою жизнь опасности.