Пешеход нарушил ПДД и попал под машину в Тирасполе (ФОТО)

Пешеход нарушил ПДД и попал под машину в Тирасполе (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло этим утром в Тирасполе, в районе завода “Квинт”. 60-летний водитель Audi совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы, пишет mvdpmr.org. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы левого бедра и правой голени.

Обстоятельства инцидента выясняются. Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе разбирательства.

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