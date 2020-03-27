Пержу: Хлеб в Молдове не подорожает! (ФОТО)

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Министр сельского хозяйства Ион Пержу посетил сегодня хлебобулочный комбинат “Franzeluța”, чтобы узнать, как компания работает в период чрезвычайного положения, объявленного в стране, как протекает технологический процесс производства, и удаётся ли предприятию удовлетворять потребительский спрос. Об этом глава Минсельхоза сообщил на своей странице в социальной сети.

– “Franzeluța” является лидером по выпечке в нашей стране. Этот комбинат обеспечивает хлебом кишинёвцев, жителей пригородов, а также многих районов страны. Он является одним из звеньев цепочки компаний, которые обеспечивают продовольственную безопасность.Поэтому я вас уверяю, что у нас достаточно хлеба и хлебобулочных изделий, и нет причин для беспокойства, – написал глава Минсельхоза.

Комбинат работает 24 часа в сутки, в три смены, а в производственном процессе задействовано около 100 сотрудников. Ион Пержу также отметил хорошую подготовку комбината с санитарно-гигиенической точки зрения. Все меры профилактики в предприятии соблюдаются: сотрудников обеспечивают необходимыми защитными средствами, а также транспортом до работы и дома.

– Запасы муки доступны, их хватит намного дольше, чем до следующего урожая. Поэтому цена на хлеб и хлебобулочные изделия НЕ будет увеличена. Есть контракты, заключенные с поставщиками муки, которые подтверждают, что стоимость сырья не будет повышена, – заверил Пержу.

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