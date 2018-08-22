“Первый звонок” прозвенит во всех школах страны в 8.30 3 сентября

“Первый звонок” прозвенит во всех школах страны в 8.30 3 сентября

Мероприятие рекомендуется начать с поднятия государственного флага и интонирования государственного гимна, пишет ipn.md.

Торжественная линейка по случаю начала учебного года состоится 3 сентября в 08.30. Темой единого классного часа в новом 2018-2019 учебном году будет “Язык, история и земля – три кита, которые держат нацию –90-летие Иона Друцэ”. Соответствующий приказ подписала министр образования, культуры и науки Моника Бабук. На первом уроке будет затронута биография писателя, актуальность его произведений, роль писателя в продвижении национальных ценностей и его произведения.

Напомним, что “первому звонку” будут предшествовать 9-дневные каникулы для бюджетников.

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