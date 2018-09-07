“Первый звонок” обернулся для продавцов цветов многотысячными штрафами

В результате проверок, инициированных Налоговой службой в период со 2 по 3 сентября, продавцы цветов в Кишиневе были оштрафованы в общей сложности на примерно 85 тысяч леев.

Так, на цветочных рынках на территории муниципия были идентифицированы примерно 40 предприятий, которые вели свою работу с нарушениями: не использовали кассовый аппарат, не смогли предоставить документы на осуществление своей деятельности и так далее. По факту инцидентов были выписаны налоговые штрафы на сумму 77 тысяч леев и административные в размере 8000 леев.

В то же время в указанный период были установлены налоговые посты на 2 авторизованных рынках, на которых работают 46 предприятий, занимающихся продажей цветов. За эти два дня объем произведенных поставок, согласно данным кассовых аппаратов, составил 423 тысячи 152 леев, что выше, чем объемы, которые были зарегистрированы в период, предшествующий установке налоговых постов.