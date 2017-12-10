Первый снегопад открыл счет «зимним» авариям: пострадали 2 человека (ФОТО)

Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Одна из аварий произошла близ города Ниспорены. Там автобус вылетел с трассы и врезался в дерево. Результатом столкновения стали тяжелые травмы для двух человек, сообщает protv.md.

Второе ДТП зафиксировано неподалеку от Бельц. Там слетел с дороги и перевернулся микроавтобус. Находящиеся в нем водитель и пассажир, к счастью, не пострадали.

Еще одна авария произошла на трассе Кишинев-Бельцы: там столкнулись два автомобиля. «Скорая помощь» и полиция находятся на месте происшествия. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Национальный инспекторат патрулирования выступил с рекомендациями для автолюбителей в условиях неблагоприятных метеоусловий.