Первый снег в Молдове: как обстоит ситуация на дорогах страны к этому часу (ФОТО)

Начиная с вечера вчерашнего дня, десятки экипажей полиции были задействованы на трассах страны для обеспечения безопасного дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, на данных момент на всех национальных и местных дорогах движение осуществляется в нормальном режиме, а полицейские находятся в территориях и следят за безопасностью граждан.

В случае возникших трудностей граждан призывают обращаться к ближайшему патрульному экипажу или звонить по номеру 112. Водителям также рекомендуется учитывать предупреждения патрульных инспекторов и экипировать свои машины зимними шинами, лопатами и противоскользящим материалом.