Первый снег в Молдове: как обстоит ситуация на дорогах страны к этому часу (ФОТО)

Первый снег в Молдове: как обстоит ситуация на дорогах страны к этому часу (ФОТО)

Начиная с вечера вчерашнего дня, десятки экипажей полиции были задействованы на трассах страны для обеспечения безопасного дорожного движения. 

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, на данных момент на всех национальных и местных дорогах движение осуществляется в нормальном режиме, а полицейские находятся в территориях и следят за безопасностью граждан. 

В случае возникших трудностей граждан призывают обращаться к ближайшему патрульному экипажу или звонить по номеру 112. Водителям также рекомендуется учитывать предупреждения патрульных инспекторов и экипировать свои машины зимними шинами, лопатами и противоскользящим материалом. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md