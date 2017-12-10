Первый снег порадовал кишиневцев и огорчил автолюбителей (ФОТО)

Обещанный ранее снег наконец выпал в столице.

Многие жители Кишинева, уставшие от дождей и соскучившиеся по настоящей зиме, обрадовались преобразившемуся городу, несмотря на то, что белые хлопья пока достаточно быстро тают. Появились и фотографии преобразившегося города.

Впрочем, молдавские автомобилисты отнюдь не в восторге от зимних осадков, которые осложняют им езду. Национальный инспекторат патрулирования выступил с рекомендациями для них.

Тем временем Государственная гидрометеослужба объявила желтый код в связи с усилением северо-западного ветра порывами 15-20 м/c, ожидаемого во второй половине дня сегодня, 10 декабря.