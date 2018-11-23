Первый снег — первая прибыль для торговцев. В продаже появились сани (ВИДЕО)

Первый снег — первая прибыль для торговцев. В продаже появились сани (ВИДЕО)

Первый снег принёс и первые заработки для торговцев санями. Последние уже появились в магазинах и на рынках, однако выбор пока невелик. По словам продавцов, они уже могут похвастаться первыми покупателями в этом сезоне.

Продавец Наталья Кожокарь говорит, что продала около 50 саней за три дня.

Как только появились первые снежинки, появился и спрос. В продаже есть модели по 220, 250, 380 леев (с ручками). Цена зависит от производителя: есть сани молдавские и украинские, — рассказывает Наталья.

У нас есть сани для сухих дорог — такие стоят около 900 леев. Продажи прямо пропорциональны погодным условиям, — говорит Максим Золотко, администратор секции непродовольственных товаров.

Павел пришёл вместе с сыном за новыми санками.

Хорошие сани стоят дорого. У нас трое детей, поэтому хотим выбрать модель, которая прослужит несколько лет, — говорит мужчина.

Многие жители столицы не спешат покупать сани сейчас. Они ждут праздников, чтобы преподнести их в качестве подарка детям.

В магазинах можно найти модели саней с колёсами и рулём. Цены колеблются от 200 до 1 500 леев, сообщает protv.md.

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