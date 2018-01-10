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Первый случай гриппа A(H1N1) был выявлен в Кишиневе

Первый случай гриппа A(H1N1) был выявлен в Кишиневе

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Заболевшей является 34-летняя женщина. Ее состояние оценивается как стабильное, пишет unimedia.info.

Во избежание заболевания, а также для раннего его выявления, необходимо соблюдать определенные правила:

– при первых симптомах заболевания, схожих с гриппом, обращайтесь к врачу;

– больных изолируйте дома;

– избегайте контакта с людьми с высоким риском инфицирования: беременные женщины, люди с пониженным иммунитетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями, диабетом, ожирением и т. д.;

– мойте руки водой и мылом или дезинфицирующими средствами после контакта с больными людьми или зараженными предметами;

– прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками во время кашля и чихания;

– хранените салфетки и маски в закрытых контейнерах;

– избегайте скоплений людей во время эпидемического периода.

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