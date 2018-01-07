Первый после папы римского. Невероятные приключения Адриано Челентано

6 января звезде фильма «Укрощение строптивого», певцу, композитору, режиссёру Адриано Челентано исполняется 80 лет.

Несмотря на солидный возраст, обладатель «лошадиной улыбки» и голоса с хрипотцой Адриано Челентано по-прежнему чертовски обаятелен. На итальянском сайте артиста поклонницы самых разных возрастов признаются ему в любви, в том числе и на русском языке. В день рождения «ловеласа», который 53 года счастливо прожил с одной женщиной.

Удача по-итальянски

«Он был хорошим парнишкой. Но плаксивым. Если ему говорили что-то неприятное, он сразу же бежал к маме», — так отзываются о секс-символе друзья детства.

Челентано действительно был очень привязан к матери и всегда мечтал зарабатывать много денег, только чтобы она ни в чём себе не отказывала. Однако учиться юноше категорически не нравилось: уже к 6 классу он бросил школу. Если бы не любовь матери к рок-н-роллу и Элвис Пресли, смотрящий на Челентано с витрин музыкальных магазинов, возможно, из него вышел бы прекрасный часовщик.

Каждый день будущей знаменитости проходил в часовой мастерской, где он работал подмастерьем. «У меня два ремесла, — говорит сам секс-символ. — Одно освоил в детстве: я часовщик. Второе моё занятие — артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю».

Сам Челентано поверил в свои артистические способности благодаря звезде рок-н-ролла Джерри Ли Льюису, на которого в юности был внешне похож. Однажды юноша принял участие в конкурсе двойников Льюиса и выиграл 100 тысяч лир: вот оно, богатство. Вскоре амбициозный парень сколотил группу Rock Boys, где вместе с друзьями исполнял популярные хиты и собственные песни.

Первый концерт парня «с потрясающим оскалом» состоялся в Милане в 1957 году, на фестивале рок-н-ролла. По счастливой случайности в это же время в городе проходила какая-то религиозная процессия во главе с папой римским, которая неожиданно свернула в Ледовый дворец, чтобы послушать музыку. «На следующий день газеты подняли шумиху… и я стал знаменитым», — так о судьбоносном дне вспоминает артист, который по популярности в Италии может сравниться с самим папой римским.

Челентано одним из первых в мире стал исполнять рок-н-ролл на итальянском языке. Но едва публика заговорила о талантливом парне, как ему пришлось прервать свою музыкальную карьеру ради военной службы. «В Турине среди ребят из казармы, которая приняла вторую роту Седьмого артиллерийского полка, есть солдат, который, как персонаж известной неаполитанской песни, пытается примириться с тяготами воинской службы, напевая что-то тихонько себе под нос», — писали в итальянском журнале Bolero. Как солдат срочной службы Челентано не мог покидать расположение воинской части, однако и здесь ему повезло: организаторы одного из популярных телевизионных фестивалей у самого министра обороны Джулио Андреотти попросили разрешения отпустить харизматичного военнослужащего на конкурс. Тот дал согласие.

На фестивале в Сан-Ремо Челентано исполнил свою знаменитую песню «24 тысячи поцелуев», но сделал это необычно: повернувшись спиной к публике. Подобное поведение военнослужащего жюри конкурса сочло неуважительным и присудило ему только второе место, хотя зрители прекрасно понимали, что номер один на этой сцене — Челентано.

Вскоре в силу своего обаяния поверил и сам юноша. Первым делом он разорвал контракт со звукозаписывающей студией и создал собственную фирму грамзаписи под названием «Клан Челентано» (фирма существует и сегодня: в неё входит издательство, концертное агентство, студия видео- и аудиозаписи). «24 тысячи поцелуев» была признана одной из лучших итальянских песен десятилетия, а сам музыкант дебютировал в знаменитом кинофильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Затем были роли обаятельных плутов, мошенников и воришек в «Суперограблении в Милане», «Блефе», «Укрощении строптивого», «Бархатных ручках», «Бинго-Бонго»…

Муж и жена — одна сатана

За свои 80 лет Челентано покорил немало женских сердец. «Сначала я вообще удивлялся, что моя внешность популярна у людей, но потом привык. Знаете, в принципе, в этом моей заслуги нет. Если человек постоянно снимается в кино, он просто обречен стать секс-символом», — замечал в одном из своих интервью обаятельный итальянец. Однако в жизни «ловеласа» была только одна женщина: актриса Клаудиа Мори, с которой он познакомился на съёмках фильма «Какой-то странный тип» ещё в 1963 году. Красавице едва исполнилось 18 лет, а за плечами Челентано уже были несколько главных ролей в кино и победы на музыкальных фестивалях.

Летом 2017 года влюблённая парочка отметила 53 года совместной жизни и продолжает наслаждаться обществом друг друга. Лишь однажды счастье супругов было под угрозой: когда в фильме «Укрощение строптивого» в партнёрши сорокадвухлетнему Челентано пригласили красавицу Орнеллу Мути.

Все газеты писали о служебном романе знаменитостей. По признанию самого артиста, молодая итальянка и вправду попыталась добиться его любви. Как говорит Челентано, он не поддался чарам Орнеллы, а у Клаудии хватило мудрости не разрушить семью ревнивыми сценами.

За долгую семейную жизнь Челентано не раз доказывал свои чувства к Клаудии. Например, мог отказаться от съёмок в многообещающем фильме только из-за того, что нужно было надолго расставаться с любимой супругой, посвящал своей спутнице песни и даже установил в её честь скульптуру в собственном поместье. Клаудиа не оставалась в долгу: для своей «второй половинки» она стала примерной женой, музой, помощницей, продюсером, пиар-менеджером…

Едва о Челентано прекращали писать в газетах, любящая супруга придумывала яркий информационный повод. Например, могла «слить» ведущим изданиям скандальную новость о том, что из-за семейных ссор Челентано хочет расстаться с жизнью под колёсами поезда. На глазах у журналистов в нужное время и в нужном месте парочка разыгрывала драму, картинно мирилась, а после ехала в офис «Клана Челентано» наблюдать за ростом продаж альбомов. Иногда экстравагантной супруге приходили в голову менее драматичные пиар-акции: с её подачи Челентано мог выйти на центральную площадь, чтобы потанцевать. Когда движение в городе останавливалось, в полицейском участке знаменитый актёр рассеянно заявлял, что очень сожалеет о случившемся, но он просто репетировал сцену из своего будущего фильма и никак не мог предположить, что эта невинная затея обернётся таким скандалом». Новости о строптивом итальянце вновь попадали на первые полосы, а выхода нового фильма с его участием ожидала вся страна.

В сказочной стране

В СССР об интригах супружеской пары знали немногие, зато все советские женщины были без ума от пылкого итальянца. Как рассказывает Челентано, в семидесятые и восьмидесятые годы ему приходило огромное количество писем от русских поклонниц, которые он даже не мог прочитать, так как не знал языка.

Долгие годы самого успешного исполнителя в истории итальянской музыки уговаривали приехать в СССР, но из-за аэрофобии певец тянул с визитом. Первый концерт Челентано в Москве состоялся только в 1987 году, тогда же артист заявил со сцены: «Ещё в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить. А за окном — снег. В доме потрескивают поленья в печи и незримо присутствует мудрость. Вот так я всегда представлял себе Россию, край, находящийся в самом центре Земли, где даже войны не смогли убить мысль мудрецов».

С тех пор итальянского музыканта у нас стали уважать ещё больше.