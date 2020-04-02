Первый павильон “Центра COVID-19” готов к приему пациентов (ФОТО, ВИДЕО)

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Работы по обустройству первого павильона “Центра COVID-19” на территории МВЦ “Moldexpo” завершены. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Центр приема пациентов с подозрением на коронавирус оснастили необходимым всего за три дня. В работах приняли участие медицинские работники и военные.

Всего на данный момент в центре готовы 75 койко-мест. Есть и всё необходимое для врачей оборудование, а “Красный крест” пожертвовал комплекты постельного белья для 500 кроватей и дезинфектанты. Координировать происходящее на месте будут директор “Центра COVID-19” Олег Круду и претор сектора Буюканы.

Чебан также уточнил, что помещение уже продезинфицировали, но сделают это снова, перед приемом пациентов. Центр оснащен душевыми и санитарными блоками.

– В настоящее время готовим второй павильон, вместимость которого составит более 300 койко-мест. Предпринимаем все необходимые меры, чтобы помочь всем гражданам! – подчеркнул генпримар на своей странице в соцсети.

Напомним, в новый центр будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус, и брать у них необходимые анализы. Решение было принято для того, чтобы разгрузить стратегические больницы, где размещаются и проходят лечение люди с уже подтвержденным диагнозом.