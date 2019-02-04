«Первый красный офицер». Правда и миф о Клименте Ворошилове

4 февраля 1881 года родился Климент Ворошилов, нарком обороны СССР, один из первых советских маршалов.

В терминах нашего времени Клим Ворошилов был настоящей суперзвездой СССР, о его полководческом таланте слагали легенды. В реальности с подобными талантами у Ворошилова как-то не заладилось.

Рабоче-крестьянский революционер

Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, в семье рабочего-железнодорожника. Несмотря на то, что Лев Троцкий впоследствии будет характеризовать Ворошилова как «хозяйчика, а не пролетария», детство Клима было вполне рабоче-крестьянским. С 7 лет пас коров, потом начал работать на шахте, затем на Юрьевском металлургическом заводе. Образование его в детстве ограничилось тремя годами земской школы.

В 1903 году 22-летний рабочий Ворошилов стал членом РСДРП, после чего главным делом для него стала революционная деятельность — подготовка митингов, стачек, а во время первой русской революции 1905–1907 годов — организация боевых дружин.

Логичным продолжением его деятельности стали аресты, а затем и ссылка. В 1907 году Ворошилов переключился на подпольную работу и занимался ею вплоть до Февральской революции.

После Октябрьской революции Ворошилов стал комиссаром Петроградского военно-революционного комитета, фактически исполняя обязанности первого советского градоначальника Петрограда. Одновременно он вместе с Дзержинскимзанимался созданием Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК).

В отличие от многих большевиков, которые впоследствии будут заниматься военными вопросами, Ворошилов в царской армии не служил. От призыва во время Первой Мировой войны он уклонился.

«Как войсковой начальник не обладает нужными качествами»

Но в 1918 году с военной проблематикой Ворошилову пришлось столкнуться вплотную — отправившись в Луганск, он сформировал там Первый Луганский социалистический отряд, оборонявший город Харьков от германо-австрийских войск.

С Иосифом Сталиным Ворошилов познакомился еще в 1906 году, но сблизился в годы Гражданской войны, во время обороны Царицына. Андрей Евгеньевич Снесарев, генерал-лейтенант царской армии, воевавший на стороне красных и руководивший обороной Царицына на первом этапе, конфликтовал и со Сталиным, и с Ворошиловым, дав последнему крайне нелестную оценку: «Ворошилов как войсковой начальник не обладает нужными качествами. Он недостаточно проникнут долгом службы и не придерживается элементарных правил командования войсками».

Снесарева из-за этого конфликта перевели на другое направление, а оборона Царицына впоследствии вошла в советские учебники как успешная операция под руководством Сталина и Ворошилова, хотя на деле ее скорее можно охарактеризовать как крупную неудачу.

Лично для Ворошилова царицынская эпопея была большой удачей — после нее Сталин утвердился во мнении, что Климент Ефремович является его надежным и последовательным сторонником.

В годы Гражданской войны Ворошилов занимал много постов, но самым заметным, наверное, был пост члена Реввоенсовета 1-й Конной армии, которой командовал Семен Буденный. Ворошилов принимал участие в создании этого соединения, внесшего большой вклад в победу большевиков в Гражданской войне, что тоже способствовало созданию легенды о нем.

Сам Ворошилов как крупный военачальник не выиграл ни одного сражения, что отнюдь не помешало ему все выше подниматься в военном руководстве СССР.

Клим и Михаил

В 1924 году Ворошилов возглавил войска Московского военного округа и вошел в состав Реввоенсовета СССР.

После отставки Льва Троцкого в начале 1925 года главой Реввоенсовета СССР и наркомом по военным и морским делам стал Михаил Фрунзе, талантливый военачальник, который в годы Гражданской войны отметился целым рядом блистательных побед над войсками белых, которые возглавляли опытные генералы царской армии.

Спустя десятилетия появится версия о том, что Фрунзе, независимый и имевший собственную позицию, крайне не устраивал Сталина, который и подстроил гибель военачальника на операционном столе.

На самом деле у Фрунзе были вполне нормальные отношения со Сталиным, а с Ворошиловым и вовсе дружеские. А вот со здоровьем у наркома дело действительно обстояло неважно. На операционный стол он попал после того, как его в течение долгого времени мучила язва. Как оказалось на вскрытии, помимо язвы, у Фрунзе был целый букет других заболеваний, о части из которых врачи даже не подозревали. В результате, несмотря на все усилия докторов, спасти наркома не удалось.

Тогда существовала традиция, согласно которой дети погибшего или умершего большевика переходили под опеку его соратника. Тимур и Татьяна Фрунзевоспитывались в семье Ворошиловых.

Любовь на всю жизнь

О семье Ворошилова надо сказать особо. В 1909 году в Климента, находившегося в ссылке, влюбилась революционерка Голда Горбман. Влюбилась настолько сильно, что, будучи еврейкой, решилась перейти в православие — брак между возлюбленными в ту пору мог быть только церковным. За этот поступок ее прокляла семья, но Голда, ставшая после крещения Екатериной, была готова пойти даже на такую жертву.

Климента Ефремовича Ворошилова можно упрекать и обвинять во многом, причем справедливо, но в семейной жизни он был примером для подражания. Клим и Екатерина поженились в 1910 году и оставались вместе почти полвека, вплоть до ее смерти. Историки, изучавшие переписку супругов, признают — на протяжении всей жизни они сохраняли любовь друг к другу.

У Екатерины не могло быть своих детей — сказался сделанный в молодости аборт, ставший последствием пылкого романа, произошедшего еще до встречи с Ворошиловым. Клим смирился и никогда не упрекал жену за это. В 1924 году Ворошиловы усыновили мальчика-сироту, затем взяли на воспитание детей Михаила Фрунзе. Всю жизнь Екатерина Ворошилова обеспечивала мужу крепкий и надежный тыл.

В начале 1950-х годов врачи нашли у нее рак. Она просила врачей скрыть свою болезнь от мужа, стараясь ничем не выдавать свое медленное угасание. Когда весной 1959 года она скончалась, для Ворошилова это было ударом куда более страшным, чем все политические потрясения.

Легенда о великом полководце

В 1925 году Климент Ворошилов становится наркомом по военным и морским делам. На этом посту, название которого в 1934 году изменится на «наркома обороны», он пробудет 15 лет — дольше, чем любой военный руководитель советской эпохи.

В 1929 году Ворошилов к 50-летию Сталина выпустил статью «Сталин и Красная Армия», в которой представил вождя как главного «организатора побед Гражданской войны». В дальнейшем он продолжал закреплять за Сталиным образ выдающегося стратега и строителя армии.

Одновременно начался и процесс возвеличивания заслуг самого Ворошилова, который, наряду с Буденным, превратился в главного героя Гражданской войны. Причем если у Семена Михайловича действительно были полководческие таланты, то успехи Климента Ефремовича рождались исключительно благодаря фантазии советских писателей.

В какой-то момент в великий полководческий талант Ворошилова поверили не только Сталин и советский народ, но, кажется, и сам Климент Ефремович.

Отрезвление наступило после советско-финской войны 1939–1940 годов. Несмотря на победу, кампания получилась далеко не блестящей. В условиях сильных морозов из строя выходила техника, войска несли тяжелые и неоправданные потери не только от действий противника, но и от болезней и обморожений. Но самое главное заключалось в том, что организация боевых действий со стороны командования, военное планирование оказались на крайне низком уровне.

7 мая 1940 года новым наркомом обороны стал Семен Тимошенко. Ворошилов, однако, тоже не пострадал, а даже как бы получил повышение, заняв пост заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР. Правда, полномочий в новой должности у Ворошилова резко поубавилось.

Приказы и приговоры

В 1930-х годах практически все руководители СССР так или иначе были причастны к «большому террору». Ворошилова эта участь не минула — он без колебаний подписывал расстрельные списки, в том числе и на видных советских военачальников. Из пяти первых маршалов СССР, которым вновь учрежденное звание было присвоено в 1935 году, трое — Тухачевский, Блюхер и Егоров — были расстреляны. Приговоры им выносили в том числе два маршала, оставшиеся в живых — Семен Буденный и Климент Ворошилов.

При этом, когда накануне Великой Отечественной войны возникла возможность освободить часть ранее арестованных офицеров и генералов, Ворошилов участвовал и в составлении этих списков.

В начале Великой Отечественной войны Ворошилову представилась еще одна возможность продемонстрировать свои военные таланты. 10 июля 1941 года он был назначен главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, но уже в конце августа оно было расформировано по причине тяжелых поражений и неумелого командования. В сентябре 1941 года Ворошилов возглавил Ленинградский фронт. Здесь он лично организовывал контратаки бойцов на передовой, чтобы остановить натиск противника. В личной смелости Ворошилову отказать было нельзя, но от полководца требовалось совсем иное. Вскоре Ворошилова на Ленинградском фронте сменил Жуков.

Всю оставшуюся войну Ворошилов провел на второстепенных должностях — выезжал на Волховский фронт в качестве представителя Ставки, отвечал за формирование войск, возглавлял Трофейный комитет.

В ноябре 1944 года Климент Ворошилов стал единственным членом Государственного комитета обороны, который был выведен из его состава за время Великой Отечественной войны.

Непотопляемый

Несмотря ни на что, Ворошилов оставался в ближайшем сталинском окружении до последних дней жизни вождя. И, что еще более удивительно, остался на плаву и после его смерти. В 1953 году Ворошилов вовремя примкнул к группе Хрущева, в награду за что получил пост номинального главы государства, став председателем Президиума Верховного Совета СССР.

А вот в 1957 году Ворошилов совершил просчет, присоединившись к тем, кто выступал за отставку Хрущева. В тот раз Никита Сергеевич устоял, а оппоненты, объявленные «антипартийной группой», были разгромлены, попрощавшись с властью. Климент Ефремович и здесь сумел выйти сухим из воды, вовремя покаявшись в «заблуждениях».

Возможно, Хрущев счел, что Ворошилов, чей возраст приближался к 80 годам, серьезной угрозы не представляет.

Так оно, собственно, и было. После смерти жены в 1959 году Ворошилов стал основную часть времени уделять мемуарам и встречам с людьми, а не текущим политическим вопросам.

На последние годы жизни Ворошилова пришлись и его высшие награды — в 1956 году он стал Героем Советского Союза (в честь 75-летия), в 1960 году — Героем Соцтруда, а в феврале 1968 года стал дважды Героем Советского Союза (в честь 50-летия Вооруженных Сил СССР).

Эти награждения, по большому счету, относились к мифу, а не к реальному человеку, который полностью исчез за нарисованным образом.

В начале 1920-х годов советские руководители со своими семьями жили в Кремле. Постепенно, один за одним, они перебирались в комфортабельные квартиры со всеми удобствами в Москве. Ворошилов оставался последним, имевшим прописку в Кремле. Переехал маршал окончательно лишь в 1967 году, за пару лет до смерти.

Климент Ефремович Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года на 89-м году жизни. Похороны легенды Красной Армии прошли с размахом — Ворошилов стал одним из немногих, кому выделили отдельную могилу у Мавзолея, а не захоронили в нише Кремлевской стены.

Герой турецкого народа

Как уже говорилось, в честь Ворошилова было названо немало населенных пунктов и поставлено памятников в СССР. Но мало кто знает, что скульптура Ворошилова и по сей день украшает одну из центральных площадей… Стамбула.

В 1928 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника был создан 12-метровый монумент «Республика», установленный на площади Таксим. Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. Памятник на площади Таксим включает скульптуры маршалов Мустафы Кемаля Ататюрка, Мустафы Исмета Инёню и Февзи Чакмака и фигуры простых турков, а также Климента Ворошилова.

«Первый красный офицер» попал в скульптурную композицию по личному указанию Ататюрка, в знак благодарности за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в деле обретения Турцией независимости в 1923 году.

И если в России и на Украине тем фигурам Ворошилова, что уцелели, грозит потенциальный демонтаж, то с площади Таксим Климент Ефремович исчезнет не раньше, чем Турция отречется от Ататюрка.