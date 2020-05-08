Первый этап проекта “Онлайн-образование” завершился. Чебан поблагодарил всех причастных к нему

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Первый этап проекта “Онлайн-образование” подошёл к концу. Инициатор платформы, генеральный примар Кишинёва Ион Чебан поблагодарил всех, кто принимал участие в её создании.

– Дорогая команда проекта “Онлайн-образование”! Я безмерно рад тому, что мы достигли больших и прекрасных результатов к концу первого этапа проекта “Онлайн-образование”. Была проделана огромная работа, мы работали быстро и с большим энтузиазмом, мы вложили свою душу в каждый видеоурок, в каждую деталь платформы educatieonline.md. Была проявлена солидарность, вовлеченность и огромное желание создать что-то полезное и инновационное для всех учащихся, родителей и учителей. Они, в свою очередь, поверили в нашу идею и поддержали нас, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что полученный результат являются доказательством и стимулом для того, чтобы начать подготовку ко второму этапу проекта, так как у участников проекта есть множество идей для развития образовательной системы РМ. Второй этап проекта позволит улучшить цифровую библиотеку.

– Проект “Онлайн-образование” стал успешным благодаря вам. Его оценили не только в нашей стране, но и за её пределами. Спасибо всем, кто поддержал примарию муниципия Кишинёв и Министерство образования, культуры и исследований в реализации проекта, – отметил градоначальник.

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