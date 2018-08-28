Первый и последний день учебного года могут стать выходными для родителей учащихся 1 и 2 классов

Родители, чьи дети идут в первый или второй класс, могут воспользоваться выходными в начале и в конце учебного года. Соответствующее положение включено в Коллективное соглашение «Рабочее время и время отдыха», вступившее в силу 26 июня 2015 года.

Данное Соглашение действительно для всех учреждений, независимо от типа собственности и формы юридической организации, пишет tvrmoldova.md. Для того, чтобы воспользоваться выходным, родителю необходимо написать заявление работодателю, в котором он ссылается на данный пункт Соглашения. Примечательно, что с 2015 года этой привилегией могут воспользоваться лишь мамы.

– Для нас было бы честью, если бы в первый школьный день ребёнок будет рядом с мамой и папой, – отметил глава Управления доуниверситетского образования Валентин Круду.

Согласно Трудовому кодексу РМ, статье 48 (2), при приеме на работу работнику должны быть дополнительно предоставлены применимые к нему коллективные соглашения, коллективный трудовой договор, правила внутреннего распорядка предприятия, а также информация о требованиях охраны здоровья и безопасности труда, касающихся его деятельности.

Если работодатель не выполнил в этом отношении свои обязательства, работник может обратиться с жалобой в любой из офисов Государственной инспекции труда. На этом основании ответственные лица проведут проверку и, в случае нарушения закона, применят штраф в отношении работодателя.

Напомним, что первый звонок во всех школах страны прозвучит в этом году 3 сентября, так как 1 сентября выпадает на субботу.