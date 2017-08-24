Первый год президентства Игоря Додона: факты и цифры

1 Первый год президента: что говорят цифры? 2017 год оказался одним из самых насыщенных и продуктивных как для главы государства, так и для его администрации за всю историю Молдовы. Было издано 464 президентских указа, промульгировано 175 и разработано 57 законопроектов, а также отозвано 9 министров и отправлено в отставку 18 судей. 29 раз Игорь Додон обращался в Конституционный суд за уточнениями или мнением по поводу соответствия с Конституцией тех или иных решений парламентского большинства и правительства.

2 Сколько людей в 2017 году обратились в администрацию президента, подали петиции, встретились с ним лично? В 2017 году активизировалось общение президента с гражданами: в приемные дни глава государства лично принял 524 человека. На имя президента поступили 3872 петиции, что в пять раз больше, чем за аналогичный период на имя Николая Тимофти. Всего же к президенту обратились: по юридическим вопросам – 931 человек; по вопросам о работе центральных и местных публичных властей – 804 человека; по поводу социальной защиты и помощи – 540 человек.В президентской канцелярии было зарегистрировано 8527 документов, а на рассмотрение главе государства передали 9962 документов (это в два раза больше, чем в предыдущий период).

3 Сколько государственных наград вручил президент за год? Впервые за всю историю современной Молдовы награды из рук президента вручались не по политическому принципу, а исходя из профессиональных достижений и вклада в ту или иную сферу или отрасль (работники образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.).

Орденами и медалями в 2017 году были награждены 237 человек. Также гражданам и общественным организациям были вручены 394 почетных диплома президента. Для сравнения среднегодовой показатель присвоения наград президентами (в том числе и.о.) Республики Молдова следующий: 431 – Николае Тимофти; 772 – Мариан Лупу; 765 – Михай Гимпу; 259 – Владимир Воронин; 443 – Петр Лучинский; 836 – Мирча Снегур.

4 Какие основные законопроекты были предложены? За 2017 год при участии президента было разработано и представлено парламенту на рассмотрение 57 законопроектов. Среди них: отмена закона о миллиарде, индексация пенсий 2 раза в год, отмена повышения пенсионного возраста, ограничение размера зарплат руководства госпредприятий и регламентирующих органов, запрет на разведку минеральных ресурсов без одобрения местных публичных властей, а также специалистов и специализированных органов, обязательные публичные слушания в случае прихода инвесторов, законопроект о материнском капитале, создание семейного капитала в размере полутора средних зарплат за 1-го ребенка, 2-х зарплат за второго и 3-х – за третьего, возврат социального пакета для военнослужащих Национальной армии, расширение полномочий президента в области роспуска парламента, учреждение Дня государственности Молдовы 2 февраля, изменение Кодекса об образовании, в том числе опциональность экзамена на степень бакалавра, запрет на закрытие образовательных учреждений и принятие декларации о постоянном нейтралитете страны. Часть этих инициатив была заимствована парламентским большинством.

5 В каких странах побывал и с кем встречался президент? В 2017 году глава государства побывал в России, Армении, Азербайджане, Бельгии, Турции, Кыргызстане, Венгрии, Беларуси, Туркменистане, Италии и Ватикане, Греции и Иране.

За год президент совершил 3 официальных и 16 рабочих визитов, в рамках которых были организованы 20 встреч с главами государств, 6 встреч с председателями парламентов и 7 встреч с премьер-министрами. Отдельным пунктом проходили встречи с главами международных структур: Совета Европы, Парламента Европы, Европейской комиссии, Евразийской комиссии, Исполкома СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ. Президент провел встречи с зампредседателем НАТО, представителем ЕС по внешней политике и безопасности, министрами иностранных дел различных государств, высокопоставленными чиновниками Совета Европы, МВФ, ОБСЕ, Венецианской комиссии, Всемирного банка и еврокомиссарами. Регулярно проводились встречи с аккредитованными в Молдове послами.

6 Где в Молдове за прошедший год успел побывать президент? За год глава государства побывал в большинстве районов страны. Посетил 154 населенных пункта и провел встречи с гражданами – порядка 12 тысяч человек. По инициативе президента было начато полное документирование 11 районов страны (сбор статистической информации, определение основной проблематики и предложения по их решению, а также по развитию регионов).

7 А что с Приднестровьем? Воссоединение страны является одним из приоритетов для президента Игоря Додона. Глава государства выступил с инициативой по созданию общественной платформы по примирению жителей обоих берегов Днестра. Возобновлен диалог в формате 5+2. Началась разработка стратегических документов, в том числе тех, которые станут базой для всеобъемлющего политического урегулирования, разработка планов действий на 2018-2020 годы. В начале 2017 года началась реализация 8 пунктов, нацеленных на решение конкретных проблем обычных жителей данного региона: принято решение о восстановлении телефонной связи, признании дипломов Тираспольского государственного университета им. Шевченко, упрощено передвижение жителей на обоих берегах Днестра, выработано решение проблемы автовладельцев, чьи автомобили зарегистрированы в Приднестровье. Кроме того, определен механизм функционирования 8 школ на территории Приднестровья, находящихся под юрисдикцией Министерства образования Молдовы, и найдено решение вопроса по обработке сельхозугодий для жителей района Дубоссары. Начата координация процедур и сроков по мораторию на введение уголовных дел, инициированных против официальных лиц по обе стороны Днестра.Отдельно следует отметить открытие моста по Днестру в населенных пунктах Гура Быкулуй – Бычок.

8 С кем глава государства обсуждал вопрос приднестровского урегулирования? За год глава государства провел 2 встречи с руководителем Приднестровья (4 января и 30 марта).

Была создана платформа президент – парламент – правительство, которая занялась координацией переговорного процесса. Уже проведено 8 заседаний на уровне советников и 3 встречи президента, спикера и премьера.

9 Что сделал президент для укрепления молдавской государственности и идентичности? Впервые за всю новейшую историю президент поднял на самый высокий уровень вопросы укрепления молдавской государственности и идентичности. Был разработан и направлен в парламент законопроект о запрете унионистского движения в Молдове, направлен официальный запрос в Министерство образования по внедрению в учебных заведениях страны предмета «История Молдовы», организована международная научная конференция «Государственность Молдовы – историческая ретроспектива и перспектива развития» и отмечено 100-летие со дня образования Молдавской Демократической Республики. Также были представлены инициативы об учреждении нового праздника – Дня государственности (2 февраля) и объявлении 2018 года – годом Штефана чел Маре. В этот период планируется проведение более 70 мероприятий. Отдельно стоит отметить снятый под патронатом президента фильм «История Молдовы» в трех частях. Только первую часть посмотрело более миллиона человек.

10 Что было сделано для повышения безопасности в стране и укрепления нейтралитета? Игорь Додон предложил НАТО подписать политический документ, который закреплял бы признание альянсом нейтралитета Республики Молдова. Также декларация о постоянном нейтралитете страны была направлена парламенту на рассмотрение. Был пересмотрен состав Высшего совета безопасности. Президент отказался подписывать документ об участии молдавских военных в военных учениях на территории других государств. Разработан и направлен в парламент законопроект о запрете унионистского движения в Молдове.

11 Что было сделано во внешней политике и для диаспоры? В 2017 году большая часть визитов главы государства в другие страны касалась наиболее значимых для нашей страны за рубежом вопросов: торгово-экономических и молдавских мигрантов. Так, в Брюсселе Игорь Додон поднял вопрос о возврате к режиму ассиметричной торговли с ЕС, а в Москве добился возврата молдавского экспорта в Россию и амнистии для молдавских трудовых мигрантов, нарушивших законодательство РФ в области миграционной политики. Помимо этого, президентом был подписан Договор о сотрудничестве с ЕАЭС и подана заявка на обретение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Впервые в президентской администрации появился советник по диаспоре, который занимается исключительно координацией связей с молдавскими мигрантами.

12 Что насчет гражданского общества? Впервые в истории страны при президенте был создан Совет гражданского общества, состоящий из более чем десятка профильных комиссий и консультирующий главу государства в различных областях. Впервые представители гражданского общества получили возможность напрямую высказывать свое мнение президенту по поводу законопроектов, предоставляемых ему на промульгацию .

13 Что президент предложил для развития Молдовы в долгосрочном периоде? Экспертным советом при президенте была разработана Стратегия развития Молдовы, которая включает в себя 7 документов, предусматривающих стратегическое развитие страны по большинству направлений.

14 Сколько людей получили помощь от президента и фонда первой леди в Молдове? В рамках деятельности фонда первой леди «Din Suflet» (работает с марта 2017), помощь получили 75453 человека. Бенефициарами помощи стали дети и молодежь из неблагополучных семей, семей с одним родителем или многодетных семей, пожилые люди, люди с ограниченными физическими возможностями.

15 Что было сделано для поддержки молодежи и спорта? В рамках национальной кампании «Люблю Молдову», старт которой был дан еще в 2011 году, президент ежегодно оказывает поддержку в развитии массовых видов спорта и занимается продвижением здорового образа жизни. В 2017 году в ходе данной кампании началось масштабное создание спортивной инфраструктуры. В крупных населенных пунктах страны начато строительство 10 спортивных комплексов. В 2018 году в эксплуатацию планируется сдать 100 комплексов. Всего же за 4 года планируется создание спорткомплексов и спортплощадок в более чем 300 населенных пунктах (каждый третий населенный пункт в стране). Каждая площадка будет включать в себя поле для футбола, волейбола, большого тенниса, тренажеры для занятия фитнесом, площадку для детей и зону отдыха для их родителей.

16 Кому еще помог президент? Был старт национальной программе по поддержке детских садов, в рамках которой только в 2017 году помощь получили 200 детских садиков. В 2018 году их будет уже 500, а до окончания своего президентского мандата Игорь Додон обещал, что помощь будет оказана всем дошкольным учреждениям страны.

Благотворительный фонд первой леди начал национальную программу по подготовке к школьному году, в рамках детям из многодетных, неполных и социально уязвимых семей было роздано 8 000 рюкзаков со школьными принадлежностями. Программа будет отныне проводится ежегодно и по всей стране.

В период рождественских и новогодних праздников от имени фонда первой леди планируется раздать подарки более чем 10 тысячам детей по всей стране.

Кроме этого, в рамках национальной кампании «Люблю Молдову» оказывается постоянная помощь талантливым артистам и спортсменам, продвигающим имидж Молдовы за ее пределами. В 2017 году ее получили 143 молодых исполнителя, принимавших участие в национальных и международных конкурсах и фестивалях. Помимо прочего, президент оказал поддержку группе SunStroke Project, завоевавшей на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 3 место и коллективу DoReDos, одержавшему победу на международном конкурсе «Новая Волна». Организована всесторонняя поддержка спортсменов и спортивных федераций.

17 Как помогли людям с ограниченными возможностями? Весь год по инициативе президента приобретались дорогостоящие лекарства и медоборудование, оплачивалось лечение. В конце года в рамках деятельности фонда первой леди «Din Suflet» 10 детям с нарушениями слуха были проведены спасительные операции. Общая стоимость кохлеарных имплантов составила 1,5 миллиона леев.

18 Какая помощь была оказана семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации? От несчастных случаев и стихийных бедствий не застрахован никто. В 2017 году президент помог 29 семьям, по ряду причин потерявшим свой дом и оказавшимся на улице. Также еще несколько тысяч человек получили помощь и поддержку в виде одежды, обуви, стройматериалов, бытовой техники, дров, продуктов питания и предметов первой необходимости.