Первые результаты выборов: социалисты побеждают в большинстве районов

0

Поступают первые результаты местных выборов. Согласно предварительным данным, социалисты побеждают в большинстве районов страны.

В частности, у формирования будет больше всего районных советников в Бричанах, Окнице, Единцах, Дондюшанах, Сороке, Дрокии, Сынжерей, Фалештах, Калараше, Яловенах, Штефан-Водэ, Каушанах, Чимишлии, Леова, Кантемире, Тараклии. Также социалисты получат большинство советников в Муниципальном совете Кишинева. Данные по Гагаузии пока не обработаны.

“Аргументы и факты” следят за развитием событий.