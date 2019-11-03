Первые результаты голосования ЦИК представит к 22.00

Первые результаты голосования ЦИК представит к 22.00

В 7.00 были открыты все участки для голосования. На двух участках в Кишиневе были зарегистрированы два инцидента: на участке 253 (Чеканы) не было электричества из-за проводимых в данной зоне ремонтных работ, а на участке 113 (Центр) не могли открыть сейф, в котором были компьютеры для операторов. Обе проблемы были решены, сообщили в ЦИК. 

Для сегодняшних выборов было напечатано примерно 1,7 млн бюллетеней. Первые результаты ЦИК планирует объявить к 22.00.

Следующий брифинг для прессы Центризбирком проведет в 13.00. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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