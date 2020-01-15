Первые пленарные заседания в рамках новой парламентской сессии пройдут 6-7 февраля (ВИДЕО)

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Об этом рассказала спикер Зинаида Гречаный.

Она отметила, что депутаты вернутся к работе 17 января, однако секретариат парламента уже функционирует. Что касается пленарных заседаний, первые пройдут 6 и 7 февраля, заявила она.

– Повестка заседаний уже готовится, Постоянное бюро Парламента соберется и рассмотрит приоритеты сессии. Речь идет, прежде всего, о законопроектах правительства, которые необходимо рассмотреть в первоочередном порядке. Но есть также инициативы депутатов и другие проекты правительства, которые предстоит рассмотреть на этой сессии, – отметила спикер.

Она добавила, что в первоочередном порядке парламентом будут рассмотрены инициативы, с которыми сегодня выступил Президент РМ Игорь Додон. Возможно, для этого необходимо будет внести поправки в бюджет этого года, сказала она.

Приоритетом для парламента на предстоящей сессии, подчеркнула Гречаный, также будет контроль реализации социально-экономических законов, которые были приняты, в частности, в конце декабря 2019 года. Информация о результатах контроля будет обнародована, в том числе в парламентских комиссиях.

В заключение она еще раз подчеркнула, что законодательный орган готов к работе.

– И очень важно то, что президент, парламент и правительство координируют свою деятельность и работают в интересах наших граждан, – добавила спикер.

Напомним, парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля.