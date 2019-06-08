Первые международные признания: председатель Комитета Совета Федерации по международным делам поздравил Зинаиду Гречаный с избранием спикером (ФОТО)

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Первые международные признания принятых сегодня Парламентом Республики Молдова решений. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера, отметив, что это – достойный выбор и для парламента, и для народа Молдовы.

– Имею честь знать Зинаиду Петровну уже много лет по совместной и неизменно конструктивной работе на двустороннем треке, в Межпарламентской ассамблее СНГ и в Межпарламентском союзе, где в последнее время она возглавляла нашу общую геополитическую группу «Евразия». И везде проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества, – подчеркнул он на своей странице в соцсети.

Косачев также отметил “очень важный сюжет возможного и долгожданного поворота в затянувшейся на годы борьбе президентской и парламентской ветвей власти в Молдове”.

– Судьбу нынешней коалиции, во многом ситуативной, ещё предстоит узнать, однако политическая жизнь в близкой нам и столь важной для нас Молдове отныне может стать более демократичной, более прозрачной и более конструктивной. А следовательно – появляются дополнительные возможности для развития и двусторонних российско-молдавских отношений, включая решение проблем Приднестровья, в чем и мы в России вне всякого сомнения очень заинтересованы. Мои поздравления, уважаемая Зинаида Петровна, и в добрый путь! – подытожил он.