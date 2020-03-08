Первые кадры с заболевшей коронавирусом молдаванкой. На видео показали палату, в которой она лежит, и ее диалог с врачом

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Повышенные меры безопасности! Как и сообщалось ранее, медицинский персонал, который обеспечивает уход за заболевшей коронавирусом молдаванкой и ее лечение, обладает всей необходимой экипировкой. Условия содержания женщины и ее диалог с врачом показали на видео.

Первые кадры с заразившейся коронавирусом молдаванкой. Лечащий врач в специальном костюме входит в так называемый “пре-бокс” – комнату, в которой находится необходимое оборудование для стерилизации инструментов после каждой процедуры. Здесь же – антисептики и защитная одежда. Следом – еще одна дверь. За ней в палате и лежит заболевшая женщина.

Пациентка рассказала врачу, что сегодня чувствует себя лучше, чем вчера. Женщина меньше кашляет, у нее появился аппетит. Условия в молдавской больнице она оценивает лучше, чем в итальянской.

– Мы все надеемся, что вам станет лучше. Мы все над этим работаем. В добрый час! Мы всегда рядом, – говорит врач.