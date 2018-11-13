Первые два года президентства Игоря Додона и феномен его популярности

Ровно два года назад, 13 ноября 2016 года, во втором туре всенародных президентских выборов победил лидер молдавских социалистов Игорь Додон. 23 декабря 2018 года исполняется два года с его вступления в свою должность.

Результаты последних осенних опросов общественного мнения, представленных различными социологическими компаниями Молдовы (как отечественными, так и иностранными) говорят о том, что рейтинг доверия политических деятелей страны возглавляет президент Игорь Додон, которому доверяют более 52% граждан. За ним следуют лидер политической партии “Платформа “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе – 11,2%, председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду – 9,0%, премьер-министр молдавского правительства Павел Филип – 7,7%, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный – 4,1%, председатель ДПМ Влад Плахотнюк – 3,1%, председатель ПКРМ Владимир Воронин – 2,7%, председатель парламента Андриан Канду – 2,1%. Рейтинг доверия остальных молдавских политиков не превышает 2%. А среди них многие другие долгожители молдавского политического Олимпа. Цифры рейтинга молдавских политиков конечно же могут колебаться. Но в любом случае Игорь Додон опережает всех их вместе взятых в разы.

1. Кризис проевропейского правления в Молдове.

И для президента и для страны последние два года были не простым периодом. Он характеризуется небывалым противостоянием между различными оппозиционными партиями с одной стороны, и проевропейским правящим олигархическим режимом Демократической партии с другой стороны. Последние девять лет правления евроунионистов привели страну к полному упадку. Шесть сменивших друг друга коррупционных правительства, наглая открытая кража миллиарда евро из банковско-финансовой системы страны, а также разворовывание более 70% внешних кредитов и грантов поставили Молдову на грань существования.

Страна в последние годы оказалась под властью олигархов, стала захваченным ими государством. Об этом уже лет пять открыто говорят и в стране и за рубежом. Парламент, правительство, судебная система, силовые органы, большинство СМИ, в том числе общественное телевидение, все финансовые потоки в стране сконцентрированы в руках правящего в стране олигархата.

Однобокая, одновекторная, прозападная ориентация и безответственная политика правящего режима, с 2009 года спекулирующего лозунгами европейской интеграции, привела к беспрецедентному кризису во взаимоотношениях с главным вековым стратегическим политическим и экономическим партнёром – Российской Федерацией. Потеря российского рынка обернулась банкротством фермеров, вырубкой тысяч гектаров садов и виноградников, исчезновением десятков тысяч рабочих мест. Страна с 2014 года несёт многомиллионные убытки. Объём экспорта в ЕС в 2013 – 2016 годах вырос на 200 млн. долларов, а в СНГ упал на 400 млн. Дефицит торгового баланса Молдовы в январе – сентябре 2018 г. составил $ 2 млрд 221,5 млн, увеличившись на 24,3% или $ 434,3 млн, в сравнении с тем же периодом 2017 г. В целом за 9 месяцев 2018 г., в сравнении с тем же периодом 2017 г., дефицит торгового баланса Молдовы со странами Евросоюза вырос на 15% – до $ 744,2 млн, со странами СНГ – увеличился на 37,5%, до $ 706,9 млн, с другими государствами – на 23,1%, до $ 770,4 млн.

Молдова потеряла рынок СНГ, не приобретя многого из обещанного на рынке Европейского союза. Более 700 тысяч граждан Молдовы, работающих на территории России, были поставлены своим же правительством под удар. Ещё под больший удар были поставлены семьи, которым они помогали, пересылая заработанные в России деньги на родину.

Олигархический правящий режим усугубил состояние дел открытой русофобской политикой, закрытием российских новостных программ, закрытием отдельных телеканалов, ярой антироссийской пропагандой на всех подконтрольных СМИ, что в последние два года создало большое напряжение в отношениях молдавского парламента и правительства со своими российскими партнёрами.

Цинично и нагло украденные миллиарды леев стали символом беспомощности захваченного олигархами государства. Весь мир узнал о Молдове в результате этих преступных махинаций. Из страны преступниками от власти была выведена денежная сумма, равная миллиарду евро. “Кража века” стала одним из самых больших ударов по экономике страны и благосостоянию населения, привела к росту тарифов и снижению способности людей покупать самое необходимое. В итоге правительство Павла Филипа переложило возвращение украденных миллиардов на плечи всех граждан страны. Практически за четыре года с момента кражи миллиарда из финансово-банковской системы страны, не было возвращено ни одного реально украденного лея, ни один человек не был привлечён к реальной уголовной ответственности. Ведь нельзя же считать возвратом украденного обычную распродажу активов трёх обанкротившихся в результате этой грандиозной аферы коммерческих банков, через которые осуществлялся вывод денег за рубеж.

В стране тотальная нищета. Наша страна как была, так и остаётся самой бедной страной Европы. Не помогают ей ни советы либеральных неоколонизаторов из МВФ и Всемирного банк, ни Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Накануне февральских 2019 года парламентских выборов Молдова находится на грани социального взрыва. Все взятые кредиты, а в 2018 году они составляют почти треть молдавского бюджета, направлены на проедание. Выгодные государственные активы разбазариваются и по серым схемам распродаются через подставных лиц тем же находящимся у власти олигархам. 70% населения страны живёт за чертой бедности. Около миллиона человек, по данным самого правительства, которое ранее отрицало эти цифры, живёт и работает за рубежом. Уезжают самые способные и образованные. Более половины, оказавшихся за пределами страны – это молодёжь и молодые семьи. К сожалению, большое количество молодых семей приняло окончательное решение не возвращаться на Родину. Так называемая “проевропейская” власть фактически проводит социальный геноцид. Это касается, в первую очередь, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Честных предпринимателей, которые хоть как-то поддерживают бюджет страны, вынуждены закрывать и продавать свой бизнес.



По данным переписи населения 2004 года, в Молдове проживало 3 млн 383 тыс. человек, по переписи 2014 года только 2 млн 998 тыс. человек. За десять лет население сократилось почти на 400 тыс. человек, или на 11%. Из оставшегося населения, от 700 тысяч до одного миллиона человек уехали на работу в другие страны и живут там годами. Активно идёт разрушение традиционной молдавской семьи. Сегодня в Молдове более 150 тысяч детей, которых называют социальными сиротами. Их родители живы, но своих детей они не видели давно. Семьи рушатся. Институт брака дискредитирован. Нищета заставляет молодых людей оттягивать создание семьи и рождение детей. Двое и более детей уже считается роскошью, а человеческое счастье перевели в денежный эквивалент. В то время, как люди покидают страну в поисках заработка, их дети растут без родительского внимания, а старики остаются без заботы со стороны детей.

В последние 3-4 года предпринимается мощная атака на православную церковь и традиционные ценности молдавского народа. По указанию европейских “партнёров по развитию” навязываются чуждые молдавскому народу модели жизни. Пропагандируется безответственность к детям, к родителям, к обществу, к вере, к Родине. Своего рода “свободное рабство”.

Последние девять лет проевропейского правления ознаменованы целенаправленным разрушением экономики и социального сектора. Постоянно с экранов телевизоров молдавскому народу навязывают мысль о том, что молдаване должны изучать не свою историю, не свой язык, что они – другой национальности, и что они должны дружить с кем-то против кого-то. Постоянно пытаются поссорить всех тех, кто мирно жил на этой земле в течение многих веков и вместе строил Молдову: молдаван, русских, украинцев, гагаузов, болгар, евреев и других – весь молдавский народ. Активизировавшиеся открытые и скрытые унионисты, находящиеся сейчас у власти, обозначили себе цель – уничтожить Молдову, сделать её придатком соседнего румынского государства в ближайшие несколько лет. Специально для этого в Румынии уже на государственном уровне создана специальная комиссия и действует целое подразделение в рамках министерства иностранных дел, работающее с «румынами отовсюду», а в Молдове структуры власти: парламент, правительство, Конституционный суд, МВД, СИБ, армия наполнены людьми с двойным гражданством (молдавским и румынским). В стране действует более 200 неправительственных организаций и СМИ, которые открыто финансируются или румынским правительством, или различными унионистскими румынскими фондами и проводят работу по разрушению молдавской государственности, уничтожению молдавской национальной идентичности.

2. Президентские выборы 13 ноября 2016 года вселили в людей уверенность в их будущем, и будущем страны.

Партия социалистов на президентских выборах 2016 года выдвинула кандидатом в президенты своего лидера – Игоря Додона. Профессионала с тремя высшими образованиями, доктора экономических наук, харизматичного и энергичного лидера с сильной командой единомышленников, и авторитетом на международной арене.

Игорь Додон – выходец из народа, отец троих детей, наиболее успешный министр экономики и вице-премьер молдавского правительства в последние годы правления коммунистов, человек, создавший эффективный социальный фонд “Soluția”, который уже помог десяткам тысяч людей. Додон организовал и возглавил патриотическую кампанию “Люблю Молдову”, в рамках которой были проведены сотни акций национального масштаба по поддержке молдавской национальной идентичности, поддержке православия, были сняты три фильма об истории молдавского народа и государства, изданы трёхтомник “История Молдовы” и ещё десятки книг на тему молдавской истории и самобытности.

Игорь Додон возглавил ПСРМ в конце 2011 года и сформировал сильную команду единомышленников, что позволило уже на парламентских выборах 30 ноября 2014 года получить 25 депутатских мандатов из 101. Партия, имевшая рейтинг в пределах 1-1,5% (социологи называют эти цифры статистической погрешностью), за несколько лет активной деятельности достигла численности от нескольких сот членов до 20 тысяч, и сегодня имеет рейтинг около 50%. ПСРМ ставит перед собой амбициозные цели победить на предстоящих парламентских выборах, которые впервые пройдут по смешанной системе, с результатом позволяющим сформировать своё социалистическое правительство.

Молодёжное крыло партии “Молодая гвардия” объединяет около десяти тысяч активных юношей и девушек, и почти в два раза больше насчитывается в ветеранской организации. Команда ПСРМ сегодня это 24 депутата парламента страны, 53 примара населённых пунктов, 154 районных советника и 1306 местных советников. Депутаты – социалисты за годы работы в парламенте разработали более 400 законопроектов, зарегистрировали и обратились с более 8000 обращений в различные инстанции.

В тяжёлой конкурентной борьбе, с 52 % голосов избирателей Игорь Додон одержал победу над ставленницей прозападных сил в Молдове, председателем партии “Действие и солидарность” Майей Санду во втором туре президентских выборов 13 ноября 2016 году. На инаугурации 23 декабря в своём выступлении Додон процитировал известное изречение не менее известного политического деятеля с мировым именем Махатмы Ганди: “Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь”.

3. Атака на президента.

Характерно, что ещё до вступления Игоря Додона в должность президента его полномочия и влияние начали ограничивать всеми возможными способами. После президентских выборов, на которых победил лидер левой оппозиции, вместо того, чтобы добровольно уйти в отставку вместе со своим правительством, и назначить досрочные парламентские выборы, проевропейская олигархическая группировка в парламенте бросилась ограничивать полномочия законно избранного президента.

За полтора месяца со дня выборов (13 ноября) и до дня инаугурации (23 декабря 2016 года) Игоря Додона, стремясь ограничить влияние народного президента на политическую и социально-экономическую жизнь страны, правительство Филипа совместно с парламентским большинством успели вывести из под его влияния СИБ, государственную службу охраны, фельдъегерскую службу, назначили своего карманного генерального прокурора, изменили порядок назначения членов Совета безопасности, ввели ограничения по назначению министров и других высших государственных чиновников.

По сложившейся в большинстве европейских стран практике, как правило, лидер победившей на выборах партии занимает какой-либо руководящий пост в государстве. Это естественная нормальная практика, которая позволяет без лишней бюрократизации и различных согласований претворять в жизнь предвыборную программу своей партии и обещания, данные избирателям. И, кстати, до избрания Игоря Додона, так было и в Молдове. Но для того чтобы усложнить жизнь президенту – оппозиционеру, персонально под Игоря Додона молдавское законодательство было изменено правящим олигархическим парламентским большинством. Теперь президент формально не может быть лидером и членом какого-либо политического формирования.

Более абсурдного требования представить себе невозможно. Будто бы с избранием президентом Игорь Додон автоматически откажется от своих личных и политических взглядов и превратится в этакую деидеологизированную и деполитизированную куклу. Как заявил сам Додон, подчиняясь этому абсурдному закону: «в душе я остаюсь социалистом». Естественно, что в качестве президента страны Додон стремится реализовать свою предвыборную платформу. А его предвыборная платформа это программа лидера ПСРМ, со всеми вытекающими из этого последствиями. И также, естественно, что Партия социалистов и сотни тысяч её сторонников поддерживали, и будут поддерживать избранного президента именно в выполнении пунктов его предвыборной программы. Поэтому внеочередной съезд ПСРМ 20 ноября 2016 года, избрав своим новым руководителем Зинаиду Гречаный, своим лидером провозгласил Игоря Додона.

Из-за страха или из-за того, что Демпартия не может контролировать президента, были урезаны многие полномочия избранного народом президента:

из-под подчинения главы государства впервые были выведены СИБ и Служба государственной охраны; главу государства лишили исключительного права назначать самостоятельно министров; было ограничено конституционное право президента объявлять консультативный референдум; были ограничены права президента как Верховного главнокомандующего; Конституционный суд, состоящий из лиц с румынским гражданством, изобрёл неконституционный способ временного отстранения президента от должности, если он не утверждает новых членов правительства, или отказывается промульгировать какой-либо закон, принимаемый парламентом повторным голосованием; депутаты парламента от правящего большинства и министры правительства ДПМ не посещают мероприятия, организуемые президентурой. Дело дошло до того, что премьер-министром запрещено работникам министерств и ведомств выезжать в командировки в Российскую Федерацию.

Безусловно, для президента Додона последние два года были непростым периодом. С одной стороны, президент оказался в конфронтации с правящей законодательной и исполнительной властью, которая лишила его ряда важных полномочий (это не логично, потому что всенародно избранный президент не может иметь меньше полномочий, чем президент, избранный депутатами), блокировала ряд его инициатив, неоднократно временно отстраняла его от должности, потому что он отказывался промульгировать некоторые законы или подписывать указы о назначении некоторых министров. С другой стороны, президент был вынужден противостоять нападкам проевропейской правой оппозиции, которая обвиняла его в скрытом сговоре с властью. То есть, будучи избранным народом, и лишенным ряда важных полномочий, глава государства должен был одновременно вести борьбу на двух фронтах, что, конечно же, ставило его в непростое положение.

4. Успех Игоря Додона в восстановлении связей на евразийском направлении.

Когда-то Молдавская ССР, до распада Советского Союза в 1991 году, экспортировала более 60 % производимой промышленной продукции, 70% производства лёгкой промышленности и 70% своего сельскохозяйственного производства. В республике работало около 600 крупных промышленных предприятий, более тысячи совхозов, колхозов и научно-производственных объединений. В МССР был один из самых высоких уровней жизни среди советских республик.

Сегодня Республика Молдова – это самая бедная страна Европы. За 27 лет независимости страна по ВВП в 2017 году достигла всего лишь 74% от своего былого уровня в 1989 году. Промышленность угроблена, предприятия распроданы и разворованы. Более трети земель сельскохозяйственного назначения не обрабатываются. Около миллиона граждан страны вынуждены эмигрировать в Россию и страны Европейского союза, чтобы заработать на кусок хлеба. Всё это результат следования молдавских руководителей советам американских и европейских «партнёров по развитию». Односторонняя переориентация молдавской экономики на Запад привела к потере традиционных рынков на Востоке, и прежде всего Российской Федерации.

Президент Молдовы Игорь Додон победил на выборах с программой ориентированной на восстановление стратегических связей с Россией и Евразийским экономическим союзом. Его последовательная деятельность в этом направлении встретила мощнейшее противодействие всех проевропейских и антироссийских сил, правящих в Молдове. Председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр правительства Павел Филип заняли открытую антироссийскую русофобскую позицию и пытаются блокировать любое разумное начинание Игоря Додона. Демократическая партия, как правящая политическая основа олигархического режима в Молдове, сплачивает вокруг себя все силы для того чтобы остаться у власти и после приближающихся парламентских выборов.

Тем не менее, президенту Игорю Додону удалось убедить Высший Евразийский экономический совет – заседание президентов стран ЕАЭС в том, чтобы Молдове был присвоен статус наблюдателя при ЕАЭС. И Республика Молдова получила статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. За это единогласно выступили все пять президентов: России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

20 – 22 сентября 2018 г. в Кишинёве прошёл Молдо – российский экономический форум (МРЭФ). Мероприятий такого масштаба не было со времён провозглашения независимости. В его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и капитаны бизнеса России, Молдовы, стран ЕС и ЕАЭС. Форум стал переломным моментом в экономических отношениях РМ и РФ. Было подписано семь меморандумов на астрономическую для Молдовы сумму – около 250 миллионов долларов. Они касаются промышленности, агропромышленного сектора и туризма. Впервые открылись реальные возможности для экономического скачка. Официально озвучена цифра в 1 миллиард долларов – столько потенциально может вкладывать российский бизнес в Молдову ежегодно.

Игорь Додон предложил, чтобы Россия и Молдова создали фонд развития по примеру Российско – Киргизского фонда развития. Также молдавский президент заявил, что Молдове следует стать участницей Евразийского банка развития. Для этого не нужно становиться страной-членом Евразийского Экономического союза. Также на форуме впервые были обозначены конкурентные преимущества Молдовы – мост между ЕАЭС и ЕС.

5. Что сделал Игорь Додон за время исполнения своего мандата.

Президентские выборы в ноябре 2016 года дали единственный шанс хотя бы в чём-то изменить ситуацию в стране, создать противовес криминально-олигархическому режиму, восстановить нормальные отношения и диалог с Российской Федерацией, начать объединение общества и возрождение страны. Сегодня президентура под руководством Игоря Додона остается единственным государственным учреждением, обладающим полной легитимностью и прямо представляющим интересы народа. Кроме этого, президентура является единственным учреждением, которое не контролируется правящей Демократической партией. А президент Молдовы является фаворитом доверия большинства граждан страны. И в своей деятельности строго руководствуется своей предвыборной платформой.

В области внутренней политики администрацией президента было разработано более 100 различных инициатив (проектов законов, программ, обращений). В том числе: – об отмене закона о “краже миллиарда” из банковской системы страны, обязывающего простых граждан вернуть деньги, которые они не крали;

– об установлении максимального размера зарплат руководителям государственных предприятий и регуляторов таким образом, чтобы она не превышала в сумме две средние зарплаты в возглавляемых ими учреждениях;

– об учреждении семейного капитала и выплате социального пособия при рождении каждого ребенка;

– об отмене решения об увеличении пенсионного возраста, индексировании пенсий дважды в год и увеличение ее размера до минимального прожиточного минимума, а также установление минимального гарантируемого срока получения пенсии родственниками в случае преждевременной кончины бенефициара пенсии по возрасту;

– о введении запрета на разведку и добычу сланцевого газа на территории Молдовы;

– предложен новый социальный пакет для военнослужащих Национальной армии;

– о замене изучаемого в учебных заведениях страны предмета “история румын” на “историю Молдовы”.

Эти и другие инициативы в различных областях были переданы парламенту и правительству, однако ни одна из них не была принята данными органами государственной власти. Конечно, в этой ситуации президент имел право обратиться к гражданам путем консультативного референдума, что он и пытался сделать в 2017 году. Однако правящее парламентское большинство, понимая, что граждане поддержат главу государства, отказало ему в организации плебисцита.

Фактически, в условиях тотального блокирования инициатив президента, его заставили выбрать между двумя сценариями: попытки силовой смены власти, что-то вроде второго 7 апреля 2009 года, или же демократическим путем добиваться выборов, чтобы сменить власть. Игорь Додон открыто говорит, что он не сторонник революций. Его дети живут здесь, как и дети многих из сограждан, не в Швейцарии, ни в других странах, а в Молдове. Поэтому Додон выбрал мирный путь, и считает, что он правильный.

Президент до предстоящих парламентских выборов в начале 2019 года решил акцентировать свое внимание на тех вещах, которые он может реализовать, не уступая при этом внутреннюю повестку своим оппонентам. Там, где он может блокировать инициативы ДПМ, которые не считает правильными для страны, он их блокирует. Даже под риском быть отстраненным от должности. А его за два года Конституционный суд Молдовы уже пять раз временно отстранял от исполнения обязанностей. Хотя в таких случаях по Конституции должен проводиться импичмент. Но правящее большинство хорошо понимает, что народ поддержит на референдуме президента, а это поднимет ещё выше рейтинг и популярность президента и его Партии на предстоящих выборах в парламент.

Одним из объяснений высокого доверия граждан являются и такие инициативы президента, как например: ввод президентского правления; сокращение числа депутатов парламента от 101 до 71; предоставление президенту полномочий по роспуску парламента; отмена закона о «краже миллиарда», обязывающего граждан вернуть похищенные из банковско-финансовой системы деньги и др. Если сюда добавить и около сотни предложений, ходатайств, инициатив президента, большинство из которых носят ярко выраженный социальный характер, картина становится вполне понятной.

Внешняя политика, дипломатический прорыв молдавского президента.

Несмотря на попытки правящего большинства блокировать деятельность Додона и во внешнем плане, ему удалось совершить ряд значимых официальных и рабочих визитов. Так, за первые два года состоялись встречи с более чем 40 главами государств, правительств и председателями парламентов. Первый международный визит президент совершил в Москву, а второй–в Брюссель, потому что глава государства выступает за уравновешенные отношения. Следует отметить, что, прежде всего Игорь Додон сделал акцент на восстановлении отношений с Россией, и ему это удалось.



Чуть ли ни с первых месяцев президентства Игоря Додона, и правящая ДПМ, и правая и левая оппозиция призывали его уйти в отставку, издевались над «президентом с ограниченными полномочиями», вопили о том, что Додону суждено забвение и международная изоляция. Но, принципиальная промолдавская позиция Додона в том, что Молдова, как транзитная страна должна дружить и с Востоком и с Западом, и не влазить в геополитические разборки великих держав, «дружить со всеми, а не с кем-то против кого-то», нашла понимание, прежде всего у российского президента Владимира Путина. Он просто поверил Додону как человеку и пошёл ему навстречу, поддерживая его просьбы и предложения.

Неоднократные встречи Додона с Путиным (только официальных и рабочих визитов в Москву было шесть) позволили обсудить весь спектр двусторонних отношений. Были предприняты конкретные совместные действия по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок. С 1 января 2019 г. будут сняты таможенные пошлины на экспорт в Россию: овощей, фруктов, плодоовощных консервов и винодельческой продукции. Уже несколько сотен молдавских производителей имеют возможность экспортировать свою продукцию на рынок России.

Лидеры двух стран дважды договорились о реализации мер по амнистии в отношении граждан Молдовы, работающих в РФ, нарушивших по тем иным причинам миграционное законодательство. Десятки тысяч граждан Молдовы уже воспользовались этой возможностью, а с 1 января 2019 г. ею смогут воспользоваться ещё около 180 тысяч молдаван. Помимо этого главы государств договорились о возможности привлечения российских инвестиций в инфраструктурные проекты в интересах жителей, проживающих на обоих берегах Днестра.

Благодаря дружеским отношениям Додона с российскими руководителями государства, развивается и гуманитарное сотрудничество, существенно увеличивается количество стипендий для молдавских граждан, желающих обучаться в российских вузах. 2019 год объявлен Годом Молдовы в России, а 2020-й Годом России в Молдове.

После первых встреч с Путиным, последовали встречи Додона с Патриархом Русской православной церкви Кириллом (неоднократные), Папой Римским Франциском, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, всеми президентами, премьерами и многими влиятельными политиками стран Содружества независимых государств, Всемирный конгресс семей в Кишинёве (14 – 16 сентября 2018 г.), молдо – российский бизнес – форум (20 – 21 сентября 2018 г.), принёсший стране инвестиций на 250 млн. долл., дружба с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая, уже принесла Молдове различных проектов под 100 млн. долл., контакты с первыми лицами государств определяющих европейскую и мировую политику.

В ноябре 2018 года Игорь Додон успешно слетал в Англию и Францию. Во Франции Игорь Додон провёл встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а потом принял участие в Форуме мира в Париже 11 ноября 2018 года. «Нерукопожатный», по мнению недоброжелателей, молдавский президент пообщался с Дональдом Трампом, Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном, Реджепом Эрдоганом, Петром Порошенко, А. Ван дер Беленом, Алексисом Ципрасом, Владимиром Путиным, Клаусом Йоханнисом, Николом Пашиняном и др. Сам факт приглашения Игоря Додона на такой важный мировой форум говорит о том, что его считают легитимным, законным президентом, что ему доверяют, слушают, с ним готовы иметь дело.

Такие контакты очень важны и нужны для нашей бедной страны. Хорошо, что у президента есть такая возможность донести напрямую до тех, кто определяет мировую политику, реальную информацию о ситуации в Молдове и о реальной позиции президента по вопросам международного, политического и экономического сотрудничества Молдовы с другими странами. Ведь Молдова – это «перекрёсток», транзитная страна, и политика у неё должна быть взвешенная и без шараханий из стороны в сторону. Не смотря на все происки проевропейского олигархического большинства, Игорь Додон упорно продолжает гнуть свою промолдавскую, а значит народную линию на возрождение и развитие страны.

Кроме этого, по инициативе Додона, Молдова стала первой страной – наблюдателем при ЕАЭС. Игорь Додон постоянно подчеркивает, что этот статус не противоречит Соглашению Молдовы об ассоциации с ЕС и соглашением о свободной торговле, а наоборот, открывает широкие перспективы для развития торговых отношений, так как Молдова имеет аналогичное Соглашение о свободной торговле и с СНГ. По мнению президента, Молдова должна использовать своё транзитное положение и стать мостом между ЕС и ЕАЭС, развивать взаимовыгодные отношения и с Востоком и с Западом.

Эффективное и результативное внешнеполитическое позиционирование Додона сыграло не последнюю роль в высоких рейтингах главы государства. Будучи в дружеских отношениях с президентом России Владимиром Путиным, Игорю Додону удалось установить хорошие отношения с Россией, и вместе с тем, не испортить отношения с Европейским союзом и США. Таким образом, без недовольства проевропейского электората президент Игорь Додон по максимуму использовал отношения с Россией, обеспечив себе практически полную поддержку пророссийского электората в Молдове.

Реинтеграция страны.

Додон с января 2017 года провел четыре встречи с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. Диалог между Кишиневом и Тирасполем развивается довольно хорошо. По 6-ти из 8-ми проблем, обозначенных Додоном и Красносельским в январе 2017 года между двумя берегами Днестра, были найдены решения. По инициативе Додона на уровне руководства Молдовы был создан координационный механизм по приднестровскому урегулированию. Также президентура разработала свой собственный концепт политического урегулирования вопроса, который отличается от того, что предложило правительство. Хорошее позиционирование по вопросу приднестровского урегулирования также способствовало росту рейтингов президента. Он не только смог наладить рабочие отношения с тираспольским лидером Вадимом Красносельским, но и убедил многих в том, что, при определенной международной конъюнктуре, он в состоянии решить приднестровскую проблему в обозримом будущем.

Консолидация государственности и обеспечение нейтралитета является приоритетом в деятельности молдавского президента.

Игорь Додон своим указом объявил 2018 год – годом Штефана чел Маре, в рамках которого был проведен ряд резонансных мероприятий. Президент выступил с инициативой заменить изучаемую ныне в школах страны историю румын на историю Молдовы. Кроме того, под эгидой Игоря Додона впервые был снят трехсерийный фильм «История Молдовы», который до настоящего времени посмотрели уже более миллиона человек.

Общение с гражданами и конкретная помощь простым людям – отличительная черта Игоря Додона как политика.

Впервые в истории Молдовы, глава государства посетил более 200 населенных пунктов страны, в рамках которых лично побеседовал с более чем 20-ю тысячами человек. Кроме того, президент широко открыл двери президентуры и президентской резиденции в Кондрице для простых людей, и особенно для детей. В определенные периоды не было недели, чтобы сотни детей не посещали эти объекты, которые до тех пор были закрыты для народа. Прямой контакт с гражданами вне избирательных кампаний высоко ценится людьми, и это не могло не сказаться на рейтингах президента.

Глава государства сосредоточился на реализации социальных проектов, где ему никто не смог помешать. По инициативе президента были запущены масштабные социальные кампании, в рамках которых помощь была оказана более 120 тысячам человек. За полтора года помощь уже получили более 200 детских садов, а до конца 2018 года её получат еще 300 учреждений. Была запущена инициатива по строительству спортивных комплексов и детских игровых площадок, многие уже сдаются в эксплуатацию. Причём помощь оказывается не по политическим критериям, а по численности и нуждам населения. В августе этого года успешно прошла акция, в рамках которой более 10 тысяч учащихся начальных классов получили ранцы с необходимыми канцелярскими принадлежностями. Кроме этого, в 2018 г. помощь была оказана более чем 30 тысячам пенсионеров и талантливой молодежи. Причём на все эти мероприятия не было потрачено ни лея из государственного бюджета.

Накануне приближающихся выборов можно сделать следующие выводы:



– страна вошла в период очень серьёзных судьбоносных и исторических политических событий и решений;

– в Молдове происходит быстрое и мощное переформатирование политического поля на обоих его флангах: левом и правом;

– вокруг ПСРМ и Игоря Додона происходит объединение патриотических и промолдавских политических сил и общественных объединений гражданского общества. Он находится во главе движения за сохранение и защиту молдавской государственности;

– у руководства Молдовы и всего молдавского народа появился второй реальный шанс и вариант реинтеграции обоих берегов Днестра;

– ПСРМ, однозначно, завоевала право называться основной левой оппозиционной партией, представляющей интересы простого народа;

– в стране появился политический лидер с ясной и чёткой национально ориентированной промолдавской политической программой;

– Игорь Додон не просто новый президент страны. Это народный президент, энергичный и харизматичный лидер, поддержанный большинством народа за которым люди, разделяющие его предвыборную программу, пойдут, если потребуется, в свой “последний и решительный бой”.

6. О давлении на президента Молдовы.

Итоги успешной деятельности Додо­на вызывают дикое раздражение в ста­не правящей Демократической партии и её при­слу­ги. Вместо выстраивания конструктивного взаимодействия правительства и парламентского большинства с президентом, наоборот, противодействие его инициативам постоянно усиливается. А отдельные праворадикальные политики и политологи постоянно по любому поводу требуют отставки пре­зи­ден­та или возбуждения на него уголовных дел. То он не так сказал, то не того и не с тем поздравил, то не туда поехал, то не ту кандидатуру предлагает или отвергает.

А лидер ДПМ и координатор правящего в стране олигархического альянса Влад Пла­хот­нюк открыто пообещал “ней­тра­ли­зо­вать” все действия Игоря Додона, касающиеся выстраивания нормальных отношений с Москвой и Евразийским экономическим союзом. Вместо поиска выгодного для Молдовы интеграционного компромисса, демократами наоборот усиливается конфронтационное и раскалывающее молдавское общество противопоставление Европы и России, запада и востока. К сожалению, факты говорят, что политики с “пониженной социальной ответственностью” плевать хотели на выбор народа, а тем более на широко рекламируемые ими европейские демократические ценности. Они абсолютно не настроены на конструктивное взаимодействие с народным президентом, а наоборот делают всё возможное для того чтобы ограничить его полномочия и возможности влиять на происходящее в стране. Правящему режиму олигархов нужен “Тимофти-2”, декоративный и ни во что не вмешивающийся “кишинёвский сиделец без полномочий”.

После девяти лет бездарного правления, после того как был украден миллиард евро народных денег, понятно, что правящий режим ДПМ сам добровольно не уйдёт и властью делиться ни с кем не будет. Парламент и правительство будут бить в “бубен” европейской интеграции, выступать с заявлениями и обращениями, пугать людей мнимыми угрозами Москвы. А понятия «интересы народа» и «интересы страны» для захватившей власть в Молдове правящей группировки не более чем пустой звук.

На президента Додона оказывается мощное давление и внутри страны и на международном уровне. К примеру, в ответ на заявление молдавского президента о необходимости подписания договора о границе с Румынией, президент Румынии Клаус Йохан­нис потребовал (?!) от Игоря Додона придерживаться Конституции в своей деятельности и дал ещё несколько “ценных советов”.

Послы стран Евросоюза настоятельно рекомендуют президенту Молдовы воздержаться от каких-либо выпадов в адрес ЕС. Также молдавскому лидеру послы стран ЕС не рекомендуют упоминать возможность денонсации соглашения с ЕС, хотя позиция молдавского президента по этому вопросу давно всем хорошо известна. В общем, советы главе молдавского суверенного государства, что ему говорить, что делать и с кем дружить раздают все кому не лень.

Апофеозом наглого вмешательства в действия президента страны стало обращение в 2017 году 35 неправительственных организаций, абсолютное большинство которых содержится на деньги иностранных правительств и «независимых» зарубежных фондов. Руководители этих организаций осудили молдавского пре­зи­ден­та за наме­ре­ние отме­ны Согла­ше­ния об ассо­ци­а­ции с ЕС; за желание подписать соглашение о сотруд­ни­че­стве с Евразийским союзом, за раз­ре­ше­ние при­дне­стров­ско­го конфликта на основе федерализации страны и т.д. Хотя по большому счёту, многое из того что написано в обращении этих неправительственных организаций было интерпретировано совсем не так, как это звучит в предложениях Додона.

Многие из этих НПО известны в Молдове своей открытой и активной пропагандой европейских и натовских «ценностей», антироссийской риторикой и антимолдавскими заявлениями. По большому счёту все эти организации сложно назвать неправительственными, так как они проводят в Молдове интересы румынского, американского и европейских правительств и отнюдь не являются выразителями чаяний молдавского народа.

При всём оказываемом президенту страны противодействии со стороны олигархического проевропейского правления, результаты работы Игоря Додона в качестве главы государства показывают, что он держит слово и выполняет свои предвыборные обещания. Его встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, успешные официальные и рабочие визиты в Москву и европейские страны позволили разблокировать многие вопросы во взаимоотношениях между левым и правым берегами Днестра и восстановить конструктивный диалог и взаимодействие с руководством Российской Федерации.

7. Дорожно – транспортное происшествие или неудачное покушение?

9 сентября 2018 года на трассе Кишинев – Калараш две машины из президентского кортежа, включая ту, в которой ехал сам Игорь Додон, попали в аварию. Двигавшийся навстречу грузовик флоренской птицефабрики вылетел на встречную полосу, и фактически протаранил машину главы государства, после чего столкнулся с автомобилем сопровождения. Обе машины из президентского кортежа перевернулись. В результате дорожно – транспортного происшествия пострадали мать и сын президента, водители двух машин президентского кортежа и несколько офицеров его охраны. Их госпитализировали в больницу скорой помощи. Получил повреждения и Игорь Додон.

С тех пор, так никто и не ответил на вопрос о том, водитель грузовика целенаправленно таранил автомобиль президента, по глупости вылетел на встречную полосу, или его филигранно подставил для этого автомобиль, едущий впереди него, и вдруг резко затормозивший по неизвестной причине? Во всяком случае, водитель грузовика бесспорно виновен в аварии. Он не выдержал дистанцию до передней машины, зачем-то выехал на полной скорости на встречную полосу, только разминувшись с машиной Патрульной полиции, ехавшей впереди президентского кортежа. Видеозапись с видеорегистратора машины сопровождения президентского кортежа наводит на мысль, что имела место неудачная попытка покушения на президента с имитацией под ДТП.

Уже на второй же день, 10 сентября Генеральный инспекторат полиции сообщил, что, хоть и проверяют все версии, в том числе возможное покушение, все же столкновение грузовика с автомобилем президента было непреднамеренным.

11 сентября глава молдавской службы государственной охраны Анатолие Голя заявил, что версия о возможном покушении на жизнь президента Игоря Додона полностью исключается.

– Мы установили со стопроцентной уверенностью, что ДТП не могло быть совершено преднамеренно. Водитель грузовика регулярно ездил по этой трассе. На месте работы и по месту жительства его характеризуют положительно. Другой момент, который говорит о том, что авария не могла быть спланированной: решение о поездке президента было принято спонтанно и возможная утечка информации, о том, что кортеж президента будет находиться в этом месте, и в это время, исключается, — заявил Голя.

Поспешность сделанных выводов и заявлений, наличие в двух спецслужбах постоянных данных о передвижении президентской машины, неожиданное увольнение через несколько дней одного из заместителей директора СИБ, закрытость материалов расследования вызывает много справедливых вопросов. Тем более, что все правоохранительные и специальные службы Молдовы находятся под руководством правящего проевропейского режима. В руководстве Партии социалистов уверенны, что на их лидера, президента страны Игоря Додона было совершено неудачное покушение. Об этом же говорят многие специалисты и ветераны служб безопасности. Как минимум, произошедшее ДТП с участием президентского кортежа говорит о плохой организации охраны главы государства. А было ли это допущено со злым умыслом или по халатности мы видимо так и не узнаем. «Демократический» Парламент отказался создать следственную комиссию по этому случаю.

Конечно же, Игоря Додона и его команду беспокоит тот факт, что на сегодняшний день в обществе дискутируется вопрос о его способности выполнить свои предвыборные обещания. Часть обещанного президент выполнил, а другую часть, как неоднократно отмечал и президент, и члены его команды, невозможно реализовать в нынешних условиях постоянного блокирования его инициатив со стороны парламента и правительства. Здесь у президента есть оправдание, разумно используя которое он умудряется избегать падения рейтинга. Это лишение его ряда полномочий и постоянное блокирование властью его инициатив, периодическое отстранение от должности.

Но рейтинги президента остаются высокими не только по этим причинам, а и потому что у значительной части электората есть большие ожидания в связи с ближайшим будущим. Если ПСРМ одержит победу на парламентских выборах 24 февраля 2019 года и сформирует своё правительство, а Игорь Додон выполнит свое обещание ввести в Молдове президентское правление, у него, несомненно, появится гораздо больше возможностей, чтобы выполнить все свои предвыборные обещания, и вторая половина срока его мандата будет выглядеть ещё более эффективной.

Борис Шаповалов, политолог-социолог, доктор философии.