Первоклашки из Бельц получили в подарок от президента ранцы и школьные принадлежности (ФОТО)

Сегодня около 350 детей из Бельц, которые в этом году собираются идти в первый класс, получили ранцы и школьные принадлежности от Благотворительного фонда первой леди”Din suflet”.

Праздничное мероприятие по этому случаю состоялось в бельцком Национальном театре имени Василе Александри и стало частью запущенной фондом общереспубликанской кампании по раздаче школьных ранцев и принадлежностей 25 тысячам первоклассников по всей стране. В раздаче ранцев принял участие сам президент страны Игорь Додон.

– Пожелал детям прилежности и тяги к знаниям, а их родителям – быть рядом с ними и создавать все условия для успешного путешествия по стране знаний. Выразил надежду, что полученные сегодня ранцы станут полезной поддержкой для тех, кто их получил, – отметил он.

Стоит напомнить, что реализация общереспубликанской программы по раздаче школьных ранцев и принадлежностей всем детям страны, которые в этом году пойдут в первый класс, идет полным ходом. До 1 сентября представители фонда посетят все районы страны.