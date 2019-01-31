Первое заседание суда по второму делу Филата прошло без обвиняемого (ВИДЕО)

0

Влад Филат не явился на первое заседание по второму делу. Адвокат бывшего премьер-министра заявил, что причиной является тот факт, что судья Валентина Гарабаджиу отказалась рассматривать дело Филата.

Причина, по которой судья Валентина Гарабаджиу воздержалась от рассмотрения дела, неизвестна. Также рассматривать дело бывшего премьер-министра будут судьи Джета Кистол, Татьяна Бивол и Ольга Ионашку. Следующее заседание назначено на 6 февраля, на 10:30, передаёт tv8.md.

Напомним, что Влад Филат обвиняется в омывании денег в особо крупных размерах. Согласно материалам дела, в течение 2013 года с целью утаивания незаконного происхождения и перевода средств в особо крупных размерах, полученных в результате коррупционных схем, обвиняемый стал организатором и автором преступления по отмыванию денег, совершённого с помощью посредника.

Влад Филат был приговорён к 9 годам тюрьмы 27 июня 2016 года судом сектора Буюканы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию. Впоследствии Апелляционная палата Кишинёва и Высшая судебная палата оставили в силе это решение.