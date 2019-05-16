Первое заседание по делу о мошенничестве в Banca Socială отложено

Первое заседание по делу о мошенничестве в Banca Socială отложено

Первое судебное заседание по делу о краже более 126 миллионов леев из Banca Socială, которое должно было состояться сегодня в здании суда сектора Буюканы, было отложено. Один из обвиняемых не смог присутствовать по причине перенесённого хирургического вмешательства. Следующее судебное заседание назначено на 18 июля.

Шестеро фигурантов дела о банковском мошенничестве должны были сегодня предстать перед судом в качестве ответчиков. Слушание должно было пройти в Буюканском районном суде, пишет realitatea.md.

В суд были вызваны председатель совета директоров банка, вице-президент, три члена совета директоров и администратор компании, получивший в вышеуказанном банке кредит.

Напомним, что в начале прошлого месяца Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении членов Административного совета Banca Socială и других лиц за умышленное нарушение правил кредитования.

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