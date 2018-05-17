Первое заседание по делу Лучинского завершилось, так и не начавшись (ВИДЕО)

Слушание было отложено по просьбе адвоката бывшего депутата, приговорённого к 5,6 годам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Первое заседание Апелляционной палаты по делу Кирилла Лучинского было назначено на сегодня, 17 мая, однако оно так и не состоялось по причине недостаточное ознакомление с жалобой, поданной прокурорами, передаёт realitatea.md.

– Мы не ознакомились с жалобой, поданной прокурорами. Я узнал о судебных слушаниях во второй половине пятницы (прим. 11 мая). Оперативность, с которой была назначена дата первого, а также второго слушания, указывает на то, что это неправильно, – объяснил Лучинский-младший.

Адвокат бывшего депутата также разъяснил ситуацию в связи с тем, что слушание по их просьбе было отложено.

– Действительно, мы (прим. адвокаты Георге Ульяновски и Корина Стратан) не можем участвовать, потому что у нас есть несколько дел, заседания по которым были установлены два месяца назад до конца мая. То есть, если мы явимся сюда на суд, мы нарушим процедуру в другом суде, поэтому я также призвал к отсрочке заседания суда в целях фиксирования другой даты, которая подойдет всем сторонам, – сказал адвокат Георге Ульяновски.

Стоит отметить, что прокурор этого дела Виктория Фуртунэ отказалась отвечать на любые вопросы журналистов.

Напомним, что в апреле этого года Кирилл Лучинский был признан виновным в отмывании денег и фальсификации декларации о доходах. До вынесения окончательного приговора бывший депутат будет находиться под стражей.