Первое заседание нового парламента возглавит социалист Эдуард Смирнов

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Учредительное заседание парламента X созыва должно пройти не позднее 30 дней со дня выборов. Об этом говорится в сообщении для прессы законодательного органа страны. Согласно пункту 2 статьи 63 Конституции Республики Молдова, заседание созывает президент.

Первое заседание нового парламента возглавит самый старший депутат из всех прошедших в парламент. Как и в прошлом созыве, председателем заседания станет социалист Эдуард Смирнов, которому в этом году исполнится 80 лет.

На первом заседании председатель Конституционного суда представит отчет о результатах выборов и утверждении мандатов избранных депутатов. Стоит отметить, что парламент считается законно конституированным со дня проведения учредительного заседания. После этого избирается председатель и вице-председатели парламента, а также формируется Постоянное бюро законодательного органа. В течение 10 дней со дня первого заседания образовываются парламентские фракции, которые осуществляют деятельность на основании собственного регламента.