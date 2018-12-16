Первое уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины досталось гражданину Молдовы

Первое уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины досталось гражданину Молдовы

Тюремное заключение до 3 лет грозит гражданину Молдовы за то, что он незаконно попытался пересечь границу Украины.

Как сообщил на своей странице в социальной сети глава Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал, молдаванина задержали пограничники Белгород-Днестровского пункта пропуска. 32-летний мужчина пытался попасть на территорию Украины в обход пограничного контроля, так как ранее он получил 10-летний запрет на въезд на Украину.

Нарушитель был задержан и передан представителям СБУ для проведения дальнейших следственных мероприятий. Нашему соотечественнику грозит до 3 лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения границы Украины.

Глава Госпогранслужбы отметил, что это первое уголовное дело, которое грозит человеку, пытавшегося незаконно попасть на территорию Украины.

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