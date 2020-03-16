Первое наказание за несоблюдение мер по борьбе с COVID-19: экономического агента оштрафовали на 75 000 леев

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Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал первые штрафы за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом. В связи с этим правоохранители настоятельно призывают граждан проявить ответственность и безосновательно не вызывать скорую помощь. Из-за ложных вызовов бригады врачей могут опоздать к пациентам, которые действительно нуждаются в помощи.

Сегодня, после вступления в силу поправок в связи с несоблюдением мер по борьбе с коронавирусом, был оштрафован экономический агент из Кишинёва, который проигнорировал ограничения для защиты населения и нарушил таким образом закон. В связи с этим экономический агент был оштрафован на 75 000 леев.

Кроме этого, два ложных вызова были зарегистрированы за последние 24 часа, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции. Один из них зафиксирован в городе Бричаны. Мужчина 43 лет вызвал скорую помощь, сказав, что он заражён коронавирусом. Оказалось, что вызов ложный.

Второй инцидент случился в Дрокии. Там 27-летний молодой человек позвонил в Службу 112 и сообщил, что недавно вернулся из Италии, и что он заражён COVID-19. Позже было установлено, что вызов ложный.

На имена обоих мужчин были заполнены протоколы об административном нарушении на основании статьи 342 Кодекса о правонарушениях («Умышленно ложный вызов специализированных служб»). Штраф за это нарушение составляет от 30 до 60 условных единиц или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.