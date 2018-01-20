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Первая жертва мороза: 57-летняя женщина до смерти замерзла у собственного дома

Первая жертва мороза: 57-летняя женщина до смерти замерзла у собственного дома

Женщина в возрасте 57 лет, родом из Ниспорень, и проживающая несколько лет в городе Фэлешть, умерла сегодня утром по дороге в районную больницу, куда была доставлена с переохлаждением.

Сотрудники Приемного отделения больницы заявили для IPN, что женщина была найдена у забора дома мужчиной, с которым жила. Вернувшись с работы, он не нашел ее дома и пошел искать.

Мужчина вызвал “скорую”, однако врачи констатировали смерть женщины. Полиция расследует случай, чтобы выяснить условия, в которых  погибшая замерзла возле дома.

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