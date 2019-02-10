Первая партия российских “КамАЗов” направляется в Молдову (ВИДЕО)

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Договорённости, которых президент Игорь Додон достиг с российским лидером Владимиром Путиным, продолжают реализовываться. Первая партия из 12 грузовых автомобилей “КамАЗ” направляется в нашу страну. Спецтехника уже прошла техническую инспекцию и скоро отправится в долгий путь в Республику Молдова.

Как отметил на своей странице в соцсети глава государства, эта помощь наших партнёров из Российской Федерации будет передана в районы и муниципалитеты – туда, где местные власти испытывают острую необходимость в технике для поддержания нормального состояния дорог.

– Убеждён, что граждане Молдовы высоко оценивают помощь, которую российский народ оказывает нашей стране, а Президент Республики Молдова будет и далее выступать за укрепление дружбы и сотрудничества со стратегическим партнёром – Российской Федерацией, – подчеркнул он.