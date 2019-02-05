Первая партия подаренной Россией техники прибудет в Молдову в 20-х числах февраля

Об этом президент страны Игорь Додон рассказал в рамках “прямой линии” на телекаканале Accent TV.

Игорь Додон отметил, что 10 февраля ео советник отправится на российский завод, и первые 10-12 машин начнут движение в сторону Молдовы. Президент рассчитывает, что техника окажется в нашей стране в 20-х числах февраля.

– Думаю, не стоит их распределять до 24-го числа, чтобы это не считали частью избирательной кампании. Они приедут в Кишинев, и сразу после 24 февраля мы начнем эту технику раздавать районам и муниципиям. Неважно, кто там примар. Кишиневу – 2 камаза, Бельцам – 2 камаза, в Комрат, Сороки и так далее: мы раздадим там, где это наиболее важно. Это первая партия техники, и люди этого ждут. Это хороший сигнал со стороны наших российских друзей, – подытожил Игорь Додон.