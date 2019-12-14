Первая отставка в примарии: Чебан потребовал от Замбицкого уйти

Первая отставка в примарии: Чебан потребовал от Замбицкого уйти

Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны генерального примара глава Управления торговли Марчел Замбицкий так и не смог навести порядок на площади Великого национального собрания и сделать так, чтобы оборудованное для новогоднего отдыха горожан и гостей столицы место было действительно красивым. Вчера пользователи соцсетей опубликовали очередное ноу-хау от экономических агентов – гигантскую зловещую ящерицу, которую надули и установили прямо рядом с центральной елкой. 

На произошедшее незамедлительно отреагировал Ион Чебан

– Господин Замбицкий, мы третью неделю говорим о том, что не нужно устраивать на центральной площади фавелу. Что там не должно быть “пристройки” и “мансарды”, а также других, нагроможденных друг на друга элементов. Прошу добровольной отставки с понедельника, – написал он. 

Генпримар также призвал врио главы Управления культуры Стелуцу Митрюк навести на ПВНС эстетический и функциональный порядок до 21 декабря – дня открытия рождественской ярмарки.

Напомним, Чебан еще в понедельник пригрозил Замбицкому увольнением, если тот не наведет порядок на площади.

–  Господин Замбицкий, если в течение 3 дней не решите проблему, уйдете или вы с занимаемой должности, или они (экономические агенты – прим. ред.) с площади. Это последнее предупреждение. Если повторится, будем с вами разговаривать согласно Трудовому кодексу, – заявлял он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md