Первая медаль в “копилке” молдавской сборной: самбист Денис Такий завоевал “бронзу”

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Первый же день соревнований на Вторых Европейских играх в Минске принес хорошую новость для всех жителей Молдовы. Наш самбист Денис Такий в весовой категории до 100 кг в трудном поединке за третье место одолел украинца Андрея Болобана и завоевал бронзовую медаль.

Результат молдаванина прокомментировал на своей странице в соцсети президент Игорь Додон.

– Это первая и, я уверен, далеко не последняя награда нашей страны на европейской Олимпиаде. Как обещал ранее, все медалисты получат от президента высокие государственные награды. Вперед, Молдова! – подчеркнул он.