Первая леди встретилась с детьми, которые получили возможность слышать благодаря фонду «Din suflet» (ФОТО, ВИДЕО)

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Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день охраны здоровья уха и слуха. Пользуясь случаем, первая леди Галина Додон накануне посетила несколько медицинских учреждений страны, которым от имени благотворительного фонда «Din suflet» было предоставлено необходимое медицинское оборудование.

Так, Галина Додон побывала в Детской клинической больнице имени Валентина Игнатенко, где побеседовала с врачами и вручила учреждению инсуффлятор, используемый в эндоскопической хирургии, а также мебель для двух детских игровых комнат.

Затем она посетила муниципальный общинный дом для детей с ограниченными возможностями. Первая леди подарила учреждению многофункциональный стул с вертикализатором для детей «Dalmatian Invento» и вертикализатор «CAT Invento», которые крайне необходимы для реабилитации детей с неврологическими нарушениями.

В Институте неврологии и нейрохирургии первая леди совершила небольшой обход учреждения, пообщалась с персоналом и передала больнице коагулятор «Nelson» последнего поколения, который будет использоваться во время хирургических операций.

В заключение Галина Додон встретилась с родителями и детьми, которые ранее получили кохлеарные импланты от благотворительного фонда «Din suflet». Первая леди поздравила детей и родителей с Всемирным днем слуха, поговорила с родителями о процессе восстановления детей после имплантации кохлеарного аппарата и посмотрела видео, которое воспроизводило эмоции детей, которые услышали впервые в своей жизни.

Отметим, что впервые, начиная с текущего года, из государственного бюджета будут выделяться средства на имплантацию кохлеарных аппаратов для детей. В этом году 20 детей с тяжелой потерей слуха воспользуются этими имплантами.

Напомним, что до настоящего времени 19 детей с тяжелой глубокой потерей слуха в стране получили возможность слышать и говорить, благодаря кохлеарным имплантам, при поддержке благотворительного фонда первой леди.