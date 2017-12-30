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Первая леди страны вручила новогодние подарки около 120 детям в Бельцах (ФОТО)

Первая леди страны вручила новогодние подарки около 120 детям в Бельцах (ФОТО)

Кроме того, для ребятишек был организован праздник с участием Дед Мороза и Снегурочки.

Первая леди страны Галина Додон продолжает в преддверии Нового года дарить радость детям. На этот раз праздник был организовал в Бельцах. В нем приняли участие около 120 детей из социально уязвимых, неполных или многодетных семей.

В мероприятии приняли участие и любимые детские персонажи: Дед Мороз, Снегурочка и другие, создав сказочную атмосферу. Для маленьких гостей были проведены различные игры с песнями и танцами.

В завершении праздника, первая леди поздравила детей с наступающими праздниками, пожелав им побольше радостных моментов и свершения всех желаний. Кроме того, ребята получили из рук Галины Додон новогодние подарки.

Это событие является частью новогодних благотворительных мероприятий, организованных фондом «Din Suflet» в преддверии новогодних праздников, в рамках которых около 10 тысяч детей по всей стране получили подарки от первой леди Галины Додон.

Ранее первая леди Галина Додон устроила новогодний праздник около 200 детям Гагаузии.

 

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