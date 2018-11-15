Первая леди страны навестила семью с тройняшками в Кишинёве

Первая леди страны навестила семью с тройняшками в Кишинёве

Семья Спыну с любовью и заботой растит четырех детей. Недавно родившиеся тройняшки – две девочки и мальчик – принесли в семью огромную радость, но и прибавили хлопот.

Благотворительный фонд “Din Suflet” предложил семье Спыну помощь, подарив вещи, необходимые для новорожденных, а также игрушки и стиральную машину. Кроме того, семья Спыну получила финансовую помощь в размере 4 тысяч леев от Фонда Первой леди в рамках Программы поддержки семей с четырьмя и более детьми.

– В 2019 году, который объявлен Годом семьи, будем уделять особое внимание семьям, организуя различные акции, направленные на их поддержку и повышение престижа материнства, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Отметим, что за первые полгода реализации Программы поддержки семей более 60 семей получили помощь.

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