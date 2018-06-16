Первая леди пришла на помощь семье с 8 детьми, чья мама недавно скончалась (ФОТО)

Галина Додон не осталась равнодушной к горю восьми детей из села Хулбоака района Орхей. Недавно они остались без мамы, которая скончалась, давая жизнь восьмому ребенку.

Первая леди страны навестила семью Мунтяну и от имени Благотворительного фонда “Din suflet”, попечителем которого является, подарила домочадцам стиральную машину, бытовую химию, средства гигиены, продукты первой необходимости, а также много важных вещей для новорожденного (подгузники, смеси, средства гигиены для малыша и т.д.). Увидев в каких трудных условиях живут члены семьи, Галина Додон решила обеспечить их и строительными материалами для ремонта жилья.

Кроме того, первая леди передала семье 4 тысячи леев – единовременную финансовую помощь от фонда “Din suflet”, которая, по инициативе Президента Республики Молдова, выделяется семьям, в которых рождается четвертый и каждый следующий ребенок.