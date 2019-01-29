Первая леди навестила в больнице детей, которым провели операции для обретения слуха (ФОТО)

0

Сегодня первая леди страны Галина Додон навестила детей, которым были проведены хирургические операции по внедрению кохлеарных имплантатов благодаря помощи со стороны Фонда «Din suflet». Операции осуществил известный немецкий профессор, хирург Роланд Ласзиг в Республиканской детской клинической больнице «Эмилиан Коцага».

Галина Додон побеседовала с медиками и поблагодарила их за проявленное усердие и профессионализм, благодаря чему у малышей появился шанс на новую жизнь. Первая леди пожелала детям успехов на следующем этапе реабилитации. При этом маленькие пациенты были приятно удивлены подаркам от Благотворительного фонда «Din suflet».

Напомним, что Благотворительный фонд первой леди в 2017 году начал реализацию программы «Спасем детей из мира тишины», в рамках которой производится закупка кохлеарных имплантатов для детей с проблемами слуха. При активной поддержке зарубежных посольств и внешних партнеров в Молдове уже второй год подряд по десять таких детей получают кохлеарные имплантаты.

Президентская чета намерена и далее прилагать усилия, чтобы дать и другим детям шанс обрести слух и научиться говорить.