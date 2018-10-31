Первая леди навестила проходящую в Москве лечение и реабилитацию девочку из Молдовы (ФОТО)

Сегодня в ходе визита в Российскую Федерацию первая леди Молдовы Галина Додон посетила Тушинскую детскую больницу, где на лечении и реабилитации находится девочка из Молдовы Магдалена Чобану.

Ранее по просьбе Благотворительного фонда “Din suflet” Магдалену дома навестила и осмотрела бригада врачей из Российской Федерации, которая прибыла в нашу страну для участия во Всемирном конгрессе семей. Реабилитация девочки в лечебном учреждении Москвы стала возможной благодаря сотрудничеству Благотворительного фонда “Din suflet” с российскими партнёрами.

Первая леди высоко оценила старания медиков, которые приложили все усилия для успешной реабилитации девочки. Магдалена была приятно удивлена и с радостью приняла принесённые гостями подарки.

Напомним, что Благотворительный фонд первой леди реализует различные проекты на территории Республики Молдова. Благодаря началу и развитию сотрудничества с партнерами, в том числе из-за рубежа, менее чем за два года деятельности фонд оказал помощь более чем 150 тысячам граждан, которые оказались в сложной ситуации.